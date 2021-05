Más de una veintena de coches con los cristales rotos tras otra noche de botellón en Torrelodones

Más de veinte coches con los cristales rotos. Es la escena que se encontraron los vecinos de la calle Señora Sergia de Torrelodones al levantarse el domingo. El vandalismo que acompaña en ocasiones al botellón se ha vuelto a hacer notar en el municipio.

Prácticamente todos los vehículos que estaban aparcados esa noche en la vía terminaron igual, con las lunas rotas sin motivo aparente, más allá de tener ganas de hacer el gamberro porque no hubo robos.

No es la primera vez que sucede… en otras zonas, donde se concentra habitualmente el botellón,también se han despertado más de un día con la misma estampa.

Y es que las fiestas, hasta hace poco ilegales, con exceso de alcohol parecen el desencadenante de estos actos vandálicos. Y los vecinos están hartos. “Parece ser que había una fiesta en un chalé y que no dejaron pasar a unos chicos, que se dedicaron a hacer esto, a romper todos los coches que estaban aparcados. Menuda gracia cuando fui a coger el mío y me lo encontré con los cristales de un lado todos rotos. Y no es la primera vez… Como sigamos así, va a ser la ciudad sin ley”, comenta una de las afectadas.

Todo sucedió en torno a las cuatro de la madrugada, poco después de que se desmantelara el dispositivo antibotellón que se había puesto en marcha, con Policía Local y Guardia Civil. Varias patrullas controlaban los lugares habituales en los que los jóvenes se concentran a beber, una estampa que se repite cada fin de semana: “Todos los fines de semana hay botellones y jaleo en el campo. Ves pasar los coches a toda pastilla, hacia Los Robles, y chavales con bolsas y bolsas con de todo. A veces hay peleas, robos… y dejan todo hecho un asco. Una pena”, añade.

Más allá de hacer algo ilegal porque el botellón está prohibido, encontramos otra componente: la medioambiental: estas reuniones se hacen habitualmente en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, en los alrededores del Canto del Pico. Muchos grupos no se molestan ni en recoger los restos, que quedan esparcidos por zonas de alto valor ecológico. A ello se añaden pintadas en las rocas y ruido hasta altas horas de la madrugada.