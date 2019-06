Más de 60 trabajadores de Enfermería del Hospital General amenazan con dimitir si no se atienden sus demandas

Desde las once menos cuarto de la mañana de este viernes se han reunido los representantes del personal de Enfermería del Hospital General de Villalba y la gerencia del centro para tratar de llegar a un acuerdo tras el anuncio de casi la mitad del personal de este servicio de dimitir si no se aprueban, cuanto antes, mejoras salariales.

La mecha que ha hecho estallar el conflicto ha sido el anuncio de que los trabajadores eventuales que se quiere contratar para hacer las sustituciones de verano van a cobrar, gracias a un plus de 1.200 euros, más que los propios trabajadores del centro, que llevan tiempo reivindicando mejoras salariales sin éxito.

Quieren que se cumpla el principio de equidad, que se equiparen sus condiciones con las del resto de trabajadores de la Sanidad pública y que se les aplique una serie de mejoras en cuanto a la antigüedad, festivos y un largo etcétera.

"Llevamos unas condiciones pésimas desde hace cinco años, pedimos sobre todo un aumento de los complementos salariales en un 40% mensuales de aquí hasta final de 2019 y un aumento del 2% anual, queremos un convenio especial de puesto de trabajo, y que el plus de transporte se vea incrementado porque hay mucha gente que viene de fuera y apenas nos da para alquiler y vivir, además de un complemento de antigüedad", explica una de las enfermeras, que añade también una mejora en las condiciones laborales. "Hay una gran presión en muchos servicios y estamos bajo mínimos".

Este jueves los empleados se concentraron frente a Urgencias a las tres de la tarde, fue una tarde de idas y venidas en el centro hospitalario y la situación continuaba este viernes con una primera reunión pedida para las siete de la mañana que no se ha producido y la que ha comenzado antes de las once.

Hay medio centenar de trabajadores, sobre todo de servicios como Urgencias y Quirófano, que amenazan con irse si no mejoran sus condiciones. "Queremos que se nos reconozcan nuestros derechos. Estar aquí un 31 de diciembre haciendo la guardia de la noche y que nos paguen 30 euros es una miseria. Si no tenemos una respuesta inmediata, hemos comunicado a Gerencia que son 50 ceses de golpe. Tenemos necesidad de trabajar, pero ya no tenemos miedo ni aceptamos cualquier cosa".

Fuentes del Hospital General de Villalba han comunicado a COPE de la Sierra que la dirección del centro ha abierto un contexto de negociaciones en el que se van a valorar mejoras para todo el colectivo, que se tratarán en el marco del Comité de Empresa.

Por el momento no han querido hacer más declaraciones al respecto.