Más Madrid tendrá un concejal en El Escorial tras ser admitido su recurso por la Junta Electoral Central

La legislatura en El Escorial no ha sido sencilla. Multitud de vicisitudes ha pasado el pleno escurialense, moción de censura incluida, y hasta ayer parecía que la línea continuaba. En un día en el que la Junta Electoral Central negaba al Partido Popular de Galapagar la mayoría absoluta, El Escorial estaba pendiente de otra resolución que llegó a última hora de la tarde.

Respondía a la solicitud de Más Madrid El Escorial de la validez de una papeleta que había sido declarada como voto nulo por la Junta Electoral de Zona. Con este voto, la formación encabezada por Nigora Bakhtiyarova llega al 5% de los votos, 444 papeletas, y consigue un concejal en detrimento de Hacer El Escorial, el partido de la actual alcaldesa en funciones que pasa de dos representantes a uno.

El expediente de la Junta Electoral Central asegura que "la papeleta posee una rasgadura de escasa longitud, se sitúa en un espacio en blanco, en la parte inferior de la papeleta sin afectación a los nombres de los candidatos". Además, argumenta que "podría tratarse de una rasgadura accidental en el momento de la apertura del sobre, de modo que falta la intencionalidad del elector de emitir voto nulo".

La portavoz del partido progresista-ecologista, Nigora Bakhtiyarova, ha querido agradecer a los 444 votantes la confianza en su formación. "Expresar nuestro reconocimiento a las instituciones democráticas que ponen en valor la participación y nos recuerdan así que cada voto cuenta", ha añadido.



No será clave



Sin embargo, esta resolución no tendrá repercusiones más allá de que mañana sábado pueda constituirse el pleno. De no haber llegado en tiempo y forma, o en caso de ser presentado un recurso contencioso-electoral sobre la proclamación de candidatos electos, el pleno de constitución se hubiera celebrado el 7 de julio, 40 días después de las elecciones y no 20 como en este caso, según señala la LOREG.

La presencia de Más Madrid en el pleno escurialense dividirá aún más a la ya de por sí fragmentada oposición. El Partido Socialista contará con tres representantes, VOX lo hará con dos y Más Madrid, Hacer El Escorial y Podemos con un representante.

Así las cosas, el popular Antonio Vicente será investido mañana sábado como alcalde con la mayoría absoluta que le otorgan los nueve concejales de su partido. Se cierra así un ciclo de regreso a la posesión del bastón de mando que le fue arrebatado con una moción de censura en septiembre de 2021.