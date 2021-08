Más Collado Villalba abre curso político con un balance pesimista de mitad de legislatura

Arranca el curso político y los primeros en dar por inaugurada la temporada han sido los concejales de Más Collado Villalba, que han ofrecido este último día del mes de agosto una rueda de prensa en la que han presentado las líneas maestras de su acción política para los próximos meses que afrontan, han dicho, "con mucha energía e ilusión".

La formación ha hecho un balance muy pesimista de lo que llevamos de legislatura. Cree que Collado Villalba ha entrado en los últimos años en un proceso de declive, marcado por dos polémicas, la del túnel de Honorio Lozano y la detención del anterior alcalde del PP, de las que no consigue reponerse.

"Hemos visto cómo nuestra ciudad se ha ido sumiendo en un gran deterioro del que todavía no conseguimos salir y seguimos cayendo en picado. No hemos conseguido levantar cabeza y parece que el actual equipo de Gobierno no va a ser el que nos saque de ese declive", asegura la portavoz de Más Collado Villalba, Cristina Toral.

Denuncian, además, que el Ejecutivo trata de lavar su imagen incrementando las cuantías de los contratos más importantes de la ciudad, gastando dinero en vez de planificar mejor los servicios. Además, les acusan de ejecutar obras de dudosa necesidad y resultado, como la de la Plaza de los Belgas, y de crear unos presupuestos paralelos con la aprobación de actuaciones con cargo al remantente de Tesorería.

Frente a esto, afirma Más Collado Villalba que seguirá haciendo una labor de oposición constructiva. "Seguiremos en nuestra línea con mociones, propuestas... y también apoyando las que presente el equipo de Gobierno siempre y cuando consideremos que son buenas para la ciudad y tengamos plena información. Vamos a rechazar cualquier tipo de chantaje y no vamos a dar cheques en blanco", sentencia Toral.

En Más Collado Villalba han aprovechado el verano para darle una vuelta a su imagen y llegan a septiembre con un logotipo nuevo en el que se transforman en MCV-Corazón Villalbino, con un gran corazón verde como emblema de esta formación política.