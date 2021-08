Más calor: los termómetros alcanzarán o superarán los 40 grados

Muchos puntos de la Comunidad de Madrid alcanzarán o superarán este viernes los 40 grados de temperatura. Y si no lo hacen hoy, probablemente lo harán mañana, porque se espera que el mercurio suba de cara al fin de semana.

Este viernes habrá temperaturas significativamente elevadas, con máximas por encima de los 36 grados en la Sierra y alrededor de los 39-41 grados en el resto, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid. En consecuencia, la Aemet ha activado el aviso naranja en toda la región por "riesgo importante" de temperaturas altas entre las 14.00 y las 20.00. De acuerdo con estas predicciones, el cielo estará poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna, más abundante en el tercio norte, donde no se descarta alguna tormenta aislada con escasa o nula precipitación. Hay probabilidad de calima. Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos o un descenso ligero mientras que las máximas registrarán un aumento. El viento será flojo variable tendiendo a suroeste y aumentando en intensidad durante las horas centrales, sin descartarse rachas de viento muy fuerte en zonas de tormenta.

En cuanto a lo que se prevé para mañana sábado, localidades como Torrelodones llegarán a 40 grados; Collado Villalba o Galapagar se quedan en 39; Cercedilla llegará a 37 y Navacerrada a 36, con mínimas que no bajarán de 24 grados, por lo que seguirá activada la alerta naranja por calor. Y el domingo, más de lo mismo.





Madrid prohíbe usar fuego y maquinaria en suelo forestal y agrícola

La elevadas temperaturas llevan aparejado un alto riesgo de incendio. Por eso, la Comunidad de Madrid ha suspendido el uso del fuego, maquinaria y cosechadoras en terrenos forestales y agrícolas de toda la región, desde este viernes y durante todo el fin de semana, por el peligro de incendios.



Debido a la ola de calor que afecta a casi toda España con temperaturas máximas que rondarán o superarán los 40 grados, esta suspensión estará vigente hasta las 00:00 horas del lunes 16 de agosto, para evitar el riesgo de incendios forestales.



Además, se reforzarán los efectivos de Bomberos y se incrementará la vigilancia de las zonas recreativas con agentes forestales y Protección Civil.



Bomberos de la Comunidad de Madrid piden a los ciudadanos que no hagan uso del fuego ni de barbacoas y eviten tirar colillas y, en caso de que vean humo, llamen al teléfono de Emergencias 112.



En principio no está previsto restringir el acceso a zonas recreativas como La Pedriza, dado que en Madrid no hay actualmente una gran afluencia de visitantes como en Cataluña y Valencia, según fuentes de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112).

La @ComunidadMadrid ha suspendido el uso del fuego, maquinaria y equipos en toda la región, por la #oladecalor, desde mañana viernes y hasta la 24 horas del lunes 16 de agosto.

Recomendaciones de #BomberosCM ????#INFOMA21#ASEM112pic.twitter.com/iRZdrb2dvJ — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) August 12, 2021

