Más de 5.300 euros para investigación médica gracias a la campaña 'Tu fuerza es nuestra fuerza'

Más de 70 establecimientos comerciales de Galapagar se sumaron finalmente a la campaña solidaria “Tu fuerza es nuestra fuerza”, puesta en marcha durante el mes de mayo.

En sus escaparates, los rostros y testimonios de vecinos del municipio que han superado diversas enfermedades, un ejemplo inspirador y un objetivo: recaudar fondos a favor de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Puerta de Hierro.

Además de las colocadas en estos comercios, se han repartido más de 79 huchas por toda la localidad y se han creado camisetas con el lema de la campaña, a la que se han adherido el Ayuntamiento, el colegio público Jacinto Benavente y la empresa de autobuses Julián de Castro.

El resultado: 5.351'17 euros recaudados gracias a las donaciones de los vecinos.

PLANTARLE CARA A LA ENFERMEDAD

La campaña "Tu fuerza es nuestra fuerza" ha permitido mostrar el empuje del comercio galapagueño, pero también lanzar a la sociedad un mensaje de superación con historias reales como la de Mercedes, una de las protagonistas.

Detalle de la campaña que se ha podido ver en los escaparates

Ella padeció cáncer y lo superó, pero otros, por desgracia, no han corrido la misma suerte. "Esta campaña sirve para que muchos puedan tener esperanza. Para que cuando nos digan que tenemos esta maldita enfermedad no se nos caiga el mundo encima, que sepamos que hay curación. Porque aunque lancemos un mensaje optimista, no siempre sale bien, por los propios efectos directos de la enfermedad o por las secuelas que nos dejan los tratamientos tan agresivos a los que nos sometemos. La investigación es la única salida, el arma con el que luchar", apuntaba Mercedes el día que se presentó la iniciativa.