Más de 1.300 profesores sustitutos se han incorporado para cubrir las bajas covid

Un total de 1.006 docentes se han incorporado este martes a los centros educativos públicos madrileños para, en su mayoría, realizar las sustituciones por bajas covid que se han producido tras la vuelta de las vacaciones de Navidad entre el profesorado.



Desde la Dirección General de Recursos Humanos está previsto que hoy miércoles se sumen otros cerca de 300 docentes para seguir completando las plantillas de profesores y las sustituciones, según informa la Consejería de Educación.



El martes los centros públicos de la Comunidad de Madrid habían notificado 2.741 bajas por COVID, lo que supone el 3,44 por ciento del total, aunque sólo han solicitado la sustitución de 1.369 docentes (el 1,71 por ciento).



El número de bajas es superior al de sustituciones solicitadas porque los directores de los centros no han pedido cubrir todas las bajas debido a la propia reorganización de los colegios e institutos, los 3.000 docentes de refuerzo escolar que ha puesto la Comunidad de Madrid durante este curso escolar y la escasa duración en muchos de los casos.



Así lo indica la Consejería de Educación madrileña, que también informa de que se han registrado alrededor de 1.000 bajas para sustituir en los centros concertados.



En total, en los centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid hay 6.519 profesores de baja (8,2 por ciento del total), 3.741 por covid y 2.778 por otras causas, como pueden ser maternidad o enfermedad.



Por otra parte, el Gobierno regional ha publicado una resolución para poder cubrir en los centros concertados madrileños las sustituciones por covid desde el mismo día que se comunique la baja, ya que según la normativa actual, la Comunidad sufraga los gastos de sustitución desde el décimo día de baja del docente.



Se trata de una decisión en consonancia con la situación sanitaria actual y el compromiso con la calidad educativa, indica la Consejería del ramo.



El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha destacado "el compromiso del Gobierno regional para sustituir en los centros educativos a todos aquellos docentes que nos soliciten los equipos directivos".



La secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, indicaba que en el segundo día de clases seguían faltando profesores y personal educativo, concretamente en los centros públicos, según el sindicato, cerca de 2.600.



Esto se debe, según Galvín a que aunque la Consejería ha sustituido más de mil bajas a los centros han llegado apenas 300, por lo que en el tercer día de clase, cuando se incorporen todos los profesores sustitutos seguirán faltando dos de cada tres profesores de baja por sustituir.



Además, el sindicato ha constatado que hay una parte de las bajas que los centros han decidido no comunicar a la Consejería debido, según los centros, a la falta de confianza hacia la Consejería y porque "los retrasos en las sustituciones y la falta de eficiencia les hace concluir que no les merece la pena comunicar que les faltan profesores".