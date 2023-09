Mariola Vargas: "No me suelo vengar de nadie, sobre todo si repercute en personas con discapacidad "

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha respondido este miércoles a las afirmaciones lanzadas por el PSOE en su inicio del curso político.

El martes, el portavoz y secretario general de los socialistas villalbinos, Andrés Villa, acusaba a la regidora de retirar la subvención a la Fundación ANADE para la celebración de FECIDISCOVI (Festival de Cine sobre Discapacidad) por venganza contra su organizador, el exedil de Cultura, Pepe Colmenero.

Vargas ha explicado que la parte económica del convenio se ha eliminado tras detectarse problemas en la justificación de gastos del Festival del año pasado, pero se mantiene la colaboración en la cesión de espacios.

La alcaldesa ha negado rotundamente que haya sido un ajuste de cuentas con su antiguo compañero de equipo de Gobierno. "En absoluto. Yo no he hablado con Pepe Colmenero directamente, creo que ha tenido conversaciones con la concejal de Servicios Sociales. Yo no me suelo vengar de nadie, pero sobre todo cuando eso repercute en personas con discapacidad muchísimo menos. También he leído por ahí que el Partido Popular frena la diversidad... mira, el PP lleva gobernando este pueblo, le guste al señor Villa o no, 12 años y yo, como alcaldesa, este sería mi noveno FECIDISCOVI, siempre se ha celebrado. Es un poco absurdo".

Mariola Vargas ha hecho estas declaraciones durante su visita al colegio público Cañada Real para la apertura del curso escolar, donde también ha aprovechado para referirse a otro de los temas que trató el PSOE en su rueda de prensa, el de las obras del Pabellón Quique Blas.

Ha desmentido que el hecho de que se haya liquidado el actual contrato de construcción y se tenga que redactar un nuevo proyecto vaya a afectar a las obras que quedan por hacer, incluyendo la terminación del nuevo edificio, la remodelación del antiguo pabellón y la construcción del Centro Transformador.