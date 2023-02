El PP de Madrid respalda a la alcaldesa de Collado Villalba tras la ruptura del pacto de Gobierno

La alcaldesa de Collado Villalba ha recibido este jueves el respaldo de la dirección de su partido a nivel regional con la visita al Ayuntamiento del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, tras la ruptura del pacto de Gobierno con Ciudadanos.

Serrano ha mantenido una reunión con Mariola Vargas y su equipo, y a la salida del encuentro mostraba su apoyo al trabajo que han estado realizando desde la regidora y sus concejales al frente del Ejecutivo local.

"Tienen todo nuestro apoyo. Desde el punto de vista de la gestión llevan trabajando toda esta legislatura con lealtad y respetando un acuerdo de Gobierno que en muchos momentos no ha sido fácil y que, sorprendentemente, Ciudadanos ha roto de manera unilateral a raíz de que se ha descubierto que uno de sus concejales podía estar inmerso en un proceso de tráfico de influencias en una convocatoria de una oposición pública", ha dicho Serrano.

Había también interés por conocer la valoración de la propia Mariola Vargas a los calificativos que le dedicó este miércoles el exprimer teniente de alcalde y portavoz de Ciudadanos, Bernardo Arroyo, quien llegó incluso a acusarla de comportamiento delictivo. Unas palabras que la alcaldesa ha calificado de "rabieta" y "despecho".

"El fondo de la cuestión es que él intenta buscar temas para evadirse del centro de la actuación, que es una denuncia por prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos. En un intento de huída hacia adelante y de quitar el foco de esto, empieza a tacharnos de comportamiento delicuente. Yo lo único que he hecho es velar por un desempeño transparente de las oposiciones", apunta Vargas.

Esta situación no ha afectado, al parecer, a las perspectivas políticas de Mariola Vargas de cara a las Elecciones Municipales de mayo. Al menos, aunque sin confirmación oficial, Serrano ha dejado entrever que podría repetir como candidata a la Alcaldía. "No puedo decir eso por respeto, porque hay 84 alcaldes del Partido Popular con los que tenemos que hablar y estamos en eso ahora, y por respeto a todos los compañeros del partido no puedo hablar de candidaturas. Igual que una inmensa mayoría de los alcaldes del PP tienen toda la confianza de la Dirección Regional y Mariola Vargas es un ejemplo de ello".

En cualquier caso, el PP todavía no ha comenzado a confirmar a los candidatos de aquellas localidades en las que está gobernando. Podría comenzar a hacerlo tras el Comité Ejecutivo que se celebra el próximo lunes.