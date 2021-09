Madrid recupera la libertad horaria en todos los ámbitos y aumenta los aforos desde el lunes

La Comunidad de Madrid eliminará a partir del lunes, 20 de septiembre, la limitación horaria en todos los ámbitos económicos y sociales de la región, como en los locales de hostelería y ocio nocturno, en los que, en todo caso, se mantiene la prohibición de consumir en barra y el uso de la pista de baile.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha detallado este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno estas medidas que se toman ante la consolidación de la "tendencia descendente" de la infección por covid y de la estrategia de vacunación.

Teniendo en cuenta esta situación, el Gobierno autonómico ha aprobado cambios en la regulación de distintos sectores que serán publicados mediante una Orden de la Consejería de Sanidad esta semana, para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y que entrarán en vigor el próximo lunes, 20 de septiembre.

Esta actualización mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla en espacios interiores (salvo en el momento de la consumición), la distancia de 1,5 metros de seguridad interpersonal, mantener una ventilación adecuada en interiores y el control de la calidad del aire mediante medidores de CO2.



HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN Y OCIO NOCTURNO



La hostelería y la restauración recuperan la libertad horaria, de acuerdo con la normativa municipal, con una ocupación en el exterior del 100% y aumentando de 8 a 10 las personas los comensales por mesa en terraza.

En el interior se pasa del 50 % al 75 % del aforo y se mantiene un máximo de 6 personas por mesa, siempre con una distancia de 1,5 metros entre sillas de grupos de mesas y sin consumo en barra.

También se recupera la libertad horaria en el ocio nocturno, salvo regulaciones municipales.

En estos locales, el aforo interior pasa del 50 % al 75 % y el aforo exterior del 75 % al 100 % con 6 personas por mesa en el interior y 10 en el exterior, aunque se mantiene la limitación de uso de la pista de baile y de la barra.



ACTIVIDADES CULTURALES

El aforo permitido en actividades culturales y espectáculos se aumenta del 75 % al 100 %.

En teatros, auditorios y espacios similares el consumo de bebidas y comidas solo estará permitido en los lugares especialmente establecidos para ello, fuera de la sala durante la representación, al estar el aforo al 100% y no poder garantizarse la ventilación adecuada.

Los cines y circos de carpa se mantienen al 75 % del aforo con consumo de bebida y comida, como hasta ahora, o al 100 % en el caso de que opten por no tener consumo de bebida y comida.

En museos, salas de exposiciones y monumentos se aumenta el aforo del 75 % al 100 % y se amplían los grupos a 20 personas.

También se sube del 75 % al 100 % en bibliotecas y archivos y se mantiene la obligación de guardar una distancia de 1,5 metros.

En las plazas de toros y espacios multiusos polivalentes, como el WiZink Center, el aforo aumenta del 50 % al 75 % y se mantiene la obligación de que el público esté sentado.



INSTALACIONES DEPORTIVAS



Las instalaciones deportivas, tanto de interior como de exterior, tendrán libertad horaria y se mantiene un aforo interior del 75 %. Además, se permite no usar mascarilla durante la competición deportiva al aire libre tanto en grupo como individual.

Los salones de banquetes, parques de atracciones, zoos, casinos y locales de apuestas aumentan su aforo al 75 %.