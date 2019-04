Madrid multará a los vehículos que no lleven las pegatinas ambientales de la DGT

Este miércoles 24 de abril Madrid comenzará a multar a los conductores que no lleven las pegatinas medioambientales de la DGT. A mucha gente les ha pillado por sorpresa y se han dado prisa hoy para coger la suya. “No les di mucha importancia y fueron directas a la basura. Ahora me toca comprarlas”, ha contado un madrileño que salía de Correos.

Comienzan las multas que el Ayuntamiento ha fijado, finalmente, en 15 euros. Para solicitar las pegatinas solo se necesita el permiso de circulación del vehículo, el DNI y 5 euros (el coste de la pegatina). Estas etiquetas medioambientales se dividen en cuatro tipos: cero emisiones, ECO, tipo C, B y A. Dependiendo de los niveles de contaminación las restricciones al tráfico afectarán a unos u otros tipos. Llevarla será obligatorio, sea vecino o no de la capital. Se debe pegar bien visible en la parte inferior derecha de la luna delantera del coche o moto. Hay que recordar que los vehículos de gasolina matriculados antes del 2000 y los de diésel antes del 2006 no tienen que llevar pegatina.

Inés Sabanés, concejal de Medio Ambiente y Movilidad ha animado a los ciudadanos a entrar en la página de la DGT para consultar la situación de su coche y también se ha referido a las quejas de los comerciantes de Madrid Central. Ha insistido en que está funcionando a nivel de emisiones y que en cuanto a las ventas influyen otras cosas como el comercio electrónico. Desde la administración van a dar ayudas a los pequeños autónomos y les anima a que vean esto como una oportunidad.

¿Dónde se consigue el distintivo?

A través de la página web de la DGT (www.pegatinas-dgt.com/es/como-comprar) se puede adquirir online y recibirá la etiqueta en su domicilio por 6,5 euros. Otra opción para obtenerlo en el momento es acudir a una oficina de Correos con el permiso de circulación del vehículo y el DNI por 5 euros.