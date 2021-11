Madrid desechará 100.000 vacunas contra la COVID por su fecha de caducidad y la imposibilidad de donarlas

La Comunidad de Madrid tendrá que desechar en torno a 100.000 vacunas contra el coronavirus que no se han podido inocular ni tampoco donar porque su fecha de caducidad era "inmediata" y porque no hay convenios específicos para reutilizar las dosis de Janssen.



La Consejería madrileña de Sanidad ha confirmado este miércoles que se han tenido que descartar unas 100.000 dosis de vacunas debido a que se ha reducido considerablemente la población a la que vacunar y a que el ritmo de inoculación ahora no tiene nada que ver con el de este verano o el mes de septiembre.



El 90 por ciento de las dosis retiradas son de Janssen y AstraZeneca, precisa la Comunidad de Madrid, que afirma que el Ministerio rechazó que esas vacunas fueran donadas.



La Consejería explica que esas vacunas van a caducar porque el Ministerio de Sanidad "ha apostado por Pfizer", en referencia a que el 26 de octubre pasado la Comisión de Salud Pública aprobó que a los vacunados con Janssen se les administrara solo segundas dosis de vacunas de ARNm, y además, no inoculara ninguna primera dosis de Janssen más, "a pesar de su probada efectividad", lamentan.



Sin embargo, Sanidad explica que las vacunas solo se pueden ceder a terceros países cuando aún quedan tres meses para que caduquen y que el Gobierno madrileño avisó con 28 días.



"La Comunidad de Madrid comunicó la intención de proceder a la devolución de dosis de Janssen el 27 de octubre de 2021 a las 11:03", relatan fuentes del Ministerio, que precisan que los lotes que mayor caducidad tenían eran hasta el 25 de noviembre.



El departamento que dirige Carolina Darias sí admite que no es posible donar a terceros países las vacunas de Janssen porque no existe ningún acuerdo que lo posibilite, y reconoce también que esas vacunas se han dejado prácticamente de administrar en España de acuerdo a las nuevas estrategias de vacunación.



"El Ministerio de Sanidad, como proveedor de todas las vacunas contra la covid que reciben las comunidades autónomas, debería haber previsto en su estrategia como país donante también la donación de las dosis de Janssen, tal y como ya hizo con AstraZeneca, máxime cuando desde el propio Ministerio de Sanidad se plantea solo una vacunación heteróloga con vacunas ARNm para esas situaciones", afirman fuentes de la Consejería madrileña.



El Ministerio asegura no tener un registro de cuántas vacunas han caducado en España porque son las comunidades autónomas las que las administran.



Además de en la Comunidad de Madrid y Cataluña, donde se desecharon 69.000 dosis en septiembre, también en Aragón han caducado unas 30.000 vacunas. Se han devuelto al almacén central del Hospital Clínico, donde una empresa de residuos se encarga de su gestión, del mismo modo que se hace con el resto de medicamentos caducados.



Sin embargo, otras comunidades como Euskadi aseguran que solo se les han caducado 36 vacunas de las más de 3,6 millones que llegaron a la comunidad hasta finales de octubre, lo que supone tan solo el 0,00098 % del total. En La Rioja se descartaron 30 dosis de AstraZeneca que expiraban el 31 de octubre de 2021.



Además del sistema Covax que, precisa el Ministerio, solo acepta donaciones cuando las dosis vienen directamente del fabricante, el Ministerio de Sanidad ha puesto en marcha un sistema para donar dosis recibidas en España en el que hace falta la firma de un contrato tripartito entre el país donante, el país receptor y la compañía farmacéutica.



El país receptor debe organizar el transporte y estar preparado para recibir las dosis y ponerlas dentro del periodo de caducidad. Ello quiere decir que es necesario que las dosis tengan una caducidad mínima en el momento de iniciar el proceso. De manera general, explica el Ministerio, los países rechazan donaciones que no tengan al menos tres meses de caducidad.