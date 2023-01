La Comunidad de Madrid creará un teléfono de información a embarazadas "a favor de la vida"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes la creación de un teléfono de información para mujeres embarazadas "a favor de la vida y no en contra de nadie".



Durante su intervención en las jornadas populares que el PP de Madrid ha organizado en Las Rozas bajo el lema "La persona en el centro", Ayuso ha considerado que se está "hurtando" a la mujer joven la información sobre "las consecuencias" del aborto.



"Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir", ha señalado Ayuso, que ha avanzado esta medida después de la anunciada en Castilla y León.



En esta región el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), anunció medidas para reducir el número de abortos, como ofrecer una ecografía entre la sexta y la novena semana para que la embarazada escuche el latido fetal o una ecografía 4D, además de ofrecer atención psicosocial y garantizar el derecho a la objeción de conciencia de todos los profesionales de la medicina, evitando que haya listas negras. Castilla y León obligará a los sanitarios a ofrecer estos recursos a las mujeres embarazadas para que dispongan de una mayor información y poder prevenir abortos.

Ayuso ha asegurado que en el PP están "para el no nacido y para el que nace, y para el que es abandonado", y también con las mujeres embarazadas, por lo que la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un teléfono de información "a favor de a vida y no en contra de nadie".



"La mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie, ha de recibir acompañamiento, asesoramiento cuando lo pida o lo necesite. Y, por eso, estaremos ahí", ha añadido.



Para Ayuso es un "disparate" considerar que traer hijos al mundo "produce huella ecológica o va contra el empoderamiento femenino".



"Se trata de una mezcla de manipulaciones ideológicas y errores que vienen de los materialismos, el afán desmedido de seguridad, el resentimiento y el olvido de quiénes somos", ha espetado.



En las jornadas de este viernes que debaten sobre familia, natalidad, mayores y salud mental, la presidenta regional ha asegurado que la Comunidad de Madrid mantendrá el concepto de familia numerosa, a las que ofrecerán "nuevas medidas que les ayuden y les faciliten las cosas en el día a día, porque nuestro modelo es exactamente el contrario, una apuesta decidida por la familia".



Ayuso ha criticado que pasen a denominarse "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, desdibujando a la mujer y a la maternidad".

Ayudas a mujeres embarazadas

La Comunidad de Madrid también ofrece una ayuda a la natalidad y adopción a las madres menores de 30 años, un abono mensual de 500 euros, que se concede desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumple dos años.



Con esta ayuda el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende impulsar la natalidad y evitar que la falta de recursos económicos obstaculice la formación de un proyecto familiar en la región.