Madrid alcanza la inmunidad de rebaño

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha asegurado este lunes que en la región se ha alcanzado la "inmunidad de rebaño" teniendo en cuenta la seroprevalencia natural alcanzada por la población infectada por COVID 19 desde el inicio de la pandemia y la vacunación contra la enfermedad.



En una entrevista en Onda Madrid, Zapatero ha dicho que pese a que en algunos países de Europa hayan aumentado los casos covid en las últimas semanas, en Madrid hay factores diferenciales, ya que el impacto de la primera ola de la covid contribuye "a la inmunidad natural" y en esos países no hubo "la quinta ola" que se produjo aquí entre junio y julio.



Además, en porcentaje de vacunación están por debajo de Madrid, ha añadido el viceconsejero, que ha afirmado que este domingo el porcentaje de vacunados con la pauta completa mayores de 12 años alcanzó el 89,5 por ciento, una cifra que se eleva al 91,2 por ciento en el caso de los vacunados con la primera dosis.



Por ello, Zapatero indica que pueden elevarse los contagios en Madrid pero el número de hospitalizaciones y de muertes "no sigue en paralelo" al número de casos, puesto que en Madrid ya hay "inmunidad de rebaño", lo que hace que al virus "le cueste mucho infectar".



Además, en el caso de la población vacunada que se infecta "el cuadro clínico es muy diferente", son casos "menos graves y con menos mortalidad" ya que "la vacuna tiene una efectividad tremenda", ha asegurado Zapatero.



En cuanto a los ingresos en las unidades de cuidados intensivos (UCI), ha dicho el viceconsejero que en estos momentos hay una media de 25 ingresos diarios, "una cifra asumible".



Ha asegurado que Madrid ha entrado en una "nueva fase de convivencia con el virus" en la que los infectados no serán el indicador que marque la evolución de la pandemia, sino el número de pacientes que ingresan en los hospitales.



En estos momentos, la mayor parte de personas que requieren de hospitalización no están vacunadas, ha informado Zapatero, y las que lo están suelen tener problemas en su sistema inmunitario, o son pacientes con enfermedades o que deben seguir determinados tratamientos, como los oncológicos.



Sobre los grupos con menor cobertura de vacunación, Zapatero ha señalado que el grupo de edad con menos personas inmunizadas es el que va de los 30 a los 39 años, con un 77,2 % de inmunizados, por lo que la Consejería tratará de captar a esta población.



En cuanto a la tercera dosis, Zapatero ha dicho que habría que "identificar" a los grupos de personas con un mayor riesgo de tener una mala evolución de la enfermedad una vez que han sido vacunados de forma completa para aplicarles una tercera dosis contra el covid, que de momento ya han recibido 215.000 ciudadanos.



Para el resto de la población no evidencia científica que diga que requieren de esa dosis de refuerzo, ha puntualizado.