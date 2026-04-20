Luz verde a la construcción de 58 viviendas protegidas en Las Laderas de Guadarrama: Comunidad de Madrid autoriza la contratación de las obras

Comunidad de Madrid autoriza la construcción de 58 viviendas de protección pública en Las Laderas de Guadarrama

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a la construcción de 58 viviendas de protección pública en la zona de Las Laderas en Guadarrama con el fin de facilitar el acceso a un hogar a familias vulnerables y aumentar los recursos de la Agencia de Vivienda Social (AVS).

El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras por procedimiento abierto a través de la AVS por un importe de algo más de 14'2 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Se trata del paso previo para poner en marcha un proyecto muy esperado por el Ayuntamiento, que confía en que no sea el último de estas características y para ello está trabajando. "Son muy buenas noticias para el municipio de Guadarrama. Vamos a comenzar la construcción de estas 58 viviendas de protección pública. Esto forma parte de un ambicioso proyecto que se está desarrollando entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y va a ser el comienzo de una absoluta prioridad para que a nuestro municipio siga llegando vivienda de protección pública", ha dicho el alcalde, Diosdado Soto.

La promoción, que se ofertará en régimen de alquiler, se desarrollará en la calle Vereda del Colmenar en tres volúmenes de edificación en los que se situarán 14 portales. Contará con viviendas distribuidas en 34 de tres dormitorios y 24 de dos. De ellas, tres estarán adaptadas a las necesidades de personas con movilidad reducida.

La urbanización dispondrá de 74 plazas de aparcamiento, además de estacionamiento para bicicletas.

Las viviendas se han proyectado con alta eficiencia energética, para lo que estarán dotadas con instalaciones de producción de agua caliente sanitaria y climatización con suelo radiante y refrescante por sistema de aerotermia con apoyo de paneles fotovoltaicos. El objetivo es lograr consumos casi nulos en los edificios y reducir las emisiones.

De hecho, el proyecto se incluye en el Plan Energético de la Comunidad de Madrid.

nuevos recursos para la avs

La Comunidad de Madrid avanza en su objetivo de incrementar en 2.100 pisos el patrimonio gestionado por la AVS. Una vez se resuelva la adjudicación e inicien las obras, Guadarrama se sumará a Majadahonda, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, Valdemoro, Villa del Prado y Madrid capital, los seis municipios donde actualmente se construyen cerca de 1.200 inmuebles.

La Agencia de Vivienda Social gestiona un patrimonio de más de 50.000 inmuebles, de los que la mitad son casas, y ofrece un hogar a alrededor de 100.000 madrileños.

Como es habitual, los futuros inquilinos disfrutarán de una renta bonificada de 60 euros durante los tres primeros meses desde la firma del contrato.