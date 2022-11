Los vecinos de Moralzarzal han decidido en qué invierten los presupuestos participativos: aulas experimentales

Los vecinos de Moralzarzal ya han votado las propuestas que más le han gustado de entre las diecisiete que se presentaban a los Presupuestos Participativos. Son once, que se financiarán con los 150.000 euros destinados a este fin.

La candidatura que ha obtenido más votos ha sido el proyecto de creatividad y aulas experimentales, una propuesta colectiva valorada en 18.000 euros. En segundo lugar, la señalización de pasos de peatones con luces led y paneles solares; y en tercero, una Discoteca Light para jóvenes en SORCAS.

Junto a estas iniciativas, han salido adelante también la renovación de sonido del Centro Cultural, el cerramiento acristalado de la sala de baile de El Hogar de Los Mayores, las medidas de calmado de tráfico, el proyecto básico de retirada de arizónicas de Matarrubia, la pavimentación del callejón tras la residencia Santa Isabel, la instalación de cámara IP en la estación meteorológica, el festival de teatro amateur y la campaña de difusión de ponencias en salud. Entre todas suman un total de 149.500 euros.

Fuera de la selección se han quedado las obras de mejora del circuito cardio-saludable del polideportivo municipal, el proyecto de accesibilidad para el Arboreto, los talleres de gestión de residuos y compostaje, la adquisición de casetas para eventos, el certamen de canto coral y los conciertos didácticos en idiomas.

En la Consulta Ciudadana han participado un total de 287 personas, 21 de ellas en modalidad presencial, lo que supone un 2,41% del censo. Se trata de un dato inferior a la convocatoria del año pasado pero que se sitúa en la horquilla habitual para este tipo de procesos.

Sobre las propuestas seleccionadas en la convocatoria del año pasado, todavía no se han podido realizar porque no se han aprobado los presupuestos. No obstante, el equipo de Gobierno ha anunciado que se llevarán a pleno próximamente a través de una modificación presupuestaria.