Los trece puntos del acuerdo de presupuestos para 2022 del PP y Vox

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha llegado este martes a un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos regionales de 2022, tras meses de negociaciones, que incluye la gratuidad de la educación no obligatoria en Infantil, Bachillerato y Formación Profesional (FP).



El pleno de la Asamblea de Madrid debatirá este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por separado por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, y que Vox se ha comprometido a no apoyar en el acuerdo de presupuestos, por lo que las cuentas regionales continuarán su tramitación parlamentaria hasta la votación definitiva, que se producirá los próximos 21 y 22 de diciembre.

?? Hay acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2022.



Mantenemos todos los compromisos que nos dieron amplio respaldo electoral y le sumamos nuevas medidas muy positivas.



Este acuerdo refuerza a la Comunidad de Madrid en el momento más necesario. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 30, 2021

Estos son los trece puntos del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y Vox:



1- La gratuidad de las etapas educativas no obligatorias (62,5 millones de euros)



La gratuidad de la educación en Infantil de 0 a 3 años, Bachillerato y Formación Profesional ha sido una de las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos y que finalmente el Gobierno de Ayuso ha aceptado, de forma que consignará en las cuentas para 2022 una partida para iniciar este proceso de gratuidad, con un coste previsto de 62,5 millones de euros adicionales por curso completo.



La propia Ayuso rechazó en varias ocasiones la viabilidad de esta medida al estimar en 760 millones su coste, aunque Monasterio lo rebajaba a 383 millones, pero finalmente han acordado desplegar entre tres y cuatro ejercicios presupuestarios la medida y llevarla a cabo incrementando el importe de los cheques educativos y el número de beneficiarios para cubrir todas las etapas no obligatorias.



Es decir, en el caso de Infantil se incrementarán en un 33 % las ayudas y beneficiarios cada ejercicio, mientras que en el resto de las etapas el incremento será de un 25 % anual, estableciéndose un límite de renta que se fija en la media del PIB per cápita de la Comunidad de Madrid, con lo que se espera incrementar en 18.090 el número de beneficiarios.

?? #ÚLTIMAHORA



VOX llega a un acuerdo con Ayuso para los presupuestos de Madrid.



? Educación gratuita.

? Auditoría centros de menas y de toda subvención.

? Reducción del gasto de consejerías y de Telemadrid.

? Vivienda social para jóvenes españoles.https://t.co/wCEvIjyOKb — VOX ???? (@vox_es) November 30, 2021

2- Reducción de los gastos de estructura y de funcionamiento (reducción de 10 millones de euros):



Esta medida, que prevé un ahorro de 10 millones de euros, consiste en reducir en las cuentas un 10 % de la partida de gastos de promoción y reducir gastos de contratos de estructura administrativa, gastos de arrendamientos y analizar la viabilidad de "refundir o suprimir" órganos o entes, como también exigía Vox.



3- Reducción de la aportación pública a Telemadrid (reducción de 7,4 millones de euros):



Se trata de un acuerdo ya alcanzado entre el Gobierno y Vox antes del alcanzado este martes, por el que se reduce un 10 % la aportación a Telemadrid, es decir, en 7,4 millones de euros.



4- Realización de una auditoría específica de los costes de los servicios y de las subvenciones asociados a los centros de menores extranjeros no acompañados (50.000 euros):



Con un coste de 50.000 euros, la Comunidad de Madrid se compromete a auditar los aspectos legales, financieros, procedimentales y de funcionamiento relacionado con estos centros, una auditoría que se realizará, a más tardar, en los tres meses siguientes a la aprobación de las cuentas en la Asamblea.



5- Incremento de la dotación del Plan de Cuidados Paliativos (5 millones de euros).



6- Ayuda a las adolescentes embarazadas (1 millón de euros).



7- Apoyo a las familias con miembros que padecen Trastornos del Espectro Autista (1 millón de euros).



8- Incremento de la financiación prevista para el programa Primera Vivienda (9 millones de euros), con avales para que los jóvenes puedan comprar.



9- Ampliación de la disponibilidad de suelo de titularidad de la Comunidad de Madrid:



En línea con el Plan Vive, la Comunidad de Madrid se compromete a estudiar las posibilidades para movilizar el suelo demanial de la Comunidad de Madrid para conseguir incrementar la oferta de viviendas de alquiler a precio asequible.



10- Igualdad en el fomento del empleo:



La Comunidad de Madrid se compromete a mantener el "principio de igualdad" en todas las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleos, "sin discriminación" entre los perceptores.



11- Realización de un programa de auditorías de todas las subvenciones (200.000 euros):



La contratación o el encargo de la auditoría se iniciará, a más tardar, en los tres meses siguientes a la aprobación de los presupuestos en la Asamblea.



12- Disminución de los plazos de pago a los proveedores.



13- Personación de la Comunidad de Madrid en asuntos relacionados con la seguridad de los madrileños.