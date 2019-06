Los termómetros se desploman hasta 20º y nieva, en junio, en la Sierra de Madrid

Se está cumpliendo aquello que decía el refrán de que ‘hasta el 40 de mayo...’. Estamos como quien dice a 36 de mayo y hoy ha amanecido en la Sierra… nevando. Una nevada de junio que ha dejado tres centímetros de nieve en Valdesquí.

No queríamos creernos la previsión de la AEMET, pero se ha cumplido el pronóstico y ha vuelto el frío como una venganza. Después de pasar un fin de semana a 35 grados y con las piscinas abiertas, las temperaturas han bajado de forma brusca en un solo día, con descenso de entre 15 y 20 grados en el alto madrileño. Y, claro, la bajada de temperaturas ha traído frío y hasta nieve. Una capa de entre dos y tres centímetros se ha extendido esta madrugada por la estación de Valdesquí, que ha registrado temperaturas hasta en negativo durante la noche. La nieve ha llegado a partir de la cota 1.800, pero nadie espera que aguante mucho tiempo. Agustín Ramírez, director de Valdesquí, reconoce que hasta a ellos les ha sorprendido que cuajara. “Parece un día de pleno invierno, no es muy normal. Llover sería lo normal, pero nevar es una sorpresa en estas fechas. Cambiar tan radical de las temperaturas que hemos tenido ayer y anteayer a hoy, con unas diferencias aquí de más de 20º en horas. Había previsión de que pudiera nevar algo por la bajada de temperaturas, pero que llegara a cuajar a mí me ha sorprendido”, apunta Ramírez.

Mientras tanto, en la zona del Puerto de Navacerrada, a 1.880 metros se ha registrado una temperatura mínima de 0,2 grados y granizo durante la noche, dejando una capa de hielo de casi un centímetro.