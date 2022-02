Los Molinos no renuncia al área de autocaravanas, pero cambiará la ubicación tras el rechazo vecinal

El Ayuntamiento de Los Molinos ha decidido paralizar la instalación del área deautocaravanas en el terreno municipal existente entre el Paseo Antonio Fernández Sola y las calles Consuelo y Fuentes, donde incluso ya habían comenzado los trabajos previos para allanar la superficie.

La decisión se ha tomado tras mantener diversas reuniones con los vecinos de la zona y ante el rechazo que han mostrado a la ubicación del proyecto.

La Concejalía de Turismo, de la que partió el proyecto, abre un paréntesis para estudiar diferentes emplazamientos. Para ello se creará un grupo de trabajo para buscar una alternativa viable y deconsenso.

"La convivencia y el bienestar de los vecinos es másimportante que cualquier proyecto”, ha dicho el alcalde, Antonio Coello.

El comunicado del Ayuntamiento ha llegado a media mañana de este lunes, después de haberse pronunciado una parte del equipo de Gobierno. El Partido Popular de Los Molinos, tras reunirse la Junta Directiva y decidirlo por unanimidad, había anunciado el pasado sábado que retiraba su apoyo al área de autocaravanas tal y como está diseñada después de comprobar el rechazo que ha tenido entre los vecinos por la ubicación elegida, en Matalongines, en una zona rodeada de viviendas.

Los populares creen que las iniciativas que se desarrollen en el municipio no pueden tener una oposición tan fuerte. No hay que olvidar que el Ayuntamiento ha recibido casi medio millar de firmas en contra del proyecto,cifra más que relevante teniendo en cuenta que la población total no llega a los 5.000 habitantes.

Es por ello que el PP había pedido a su socio de gobierno, Carmelo Álvarez, de VOX, del que partió el proyecto, que buscase una solución alternativa.

"Este proyecto, que se ha puesto en marcha desde la Concejalía de Turismo, tuvo el apoyo del Partido Popular, aun no estando dentro de nuestro programa electoral, puesto que somos leales al pacto de gobierno que firmamos al comienzo de la legislatura. No obstante, pese a que creemos que el proyecto puede ser beneficioso para Los Molinos, una gran parte de los vecinos de la zona se han mostrado contrarios desde el primer momento a la construcción del parking, recogiendo casi 500 firmas para evitar que salga adelante. El Partido Popular no puede gobernar de espaldas a los vecinos y por este motivo tomamos esta decisión", asegura el PP en una nota.

Su secretario general en Los Molinos, Miguel Ángel Martín Bonilla, ha insistido en COPE de la SIERRA que "Los Molinos no renuncia a tener un área de autocaravanas en el municipio, pero no en el lugar elegido". "El fuerte rechazo nos hace dar marcha atrás", añade.

Además, confía en que esta decisión no influya en las relaciones en el seno del Ejecutivo. "Nosotros esperamos que no, evidentemente VOX también había visto lo que ha pasado y estaba en la misma intención de buscar otra ubicación. Esperemos que no abra ninguna brecha política", añade Martín Bonilla.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado