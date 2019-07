Los hospitales madrileños necesitarán 35.000 bolsas de sangre este verano

"Este verano deja volar tu corazón. Dona sangre" es el lema de la Campaña Especial de Verano de donación de sangre que ha puesto en marcha el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid con el objetivo de alcanzar 35.000 donaciones durante un tiempo en el que las vacaciones y el cambio de rutinas hacen bajar las reservas.

Alrededor de 12.000 personas requerirán transfusiones sanguíneas en los hospitales madrileños hasta mediados de septiembre, entre ellos, pacientes oncológicos o con anemias crónicas, además de víctimas de accidentes de tráfico o personas que deben ser sometidas a cirugía.

Las interesados en donar podrán hacerlo en cualquiera de los 32 puntos fijos de hospitales y en 10 unidades móviles que –de media- estarán activas cada día.

Los requisitos son muy sencillos, solo hay que acudir con el DNI, no acudir en ayunas (no es un análisis), hay que estar sano, pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y no haber donado en los últimos 2 meses.

Es un gesto indoloro e inofensivo en el que solo se tarda media hora, a lo sumo, y dejar una sensación de satisfacción porque con cada donación se puede salvar la vida de tres personas.

"Esta semana ya hemos notado el éxodo vacacional, porque descienden las donaciones. Aunque ahora las reservas están en niveles óptimos, con el paso de los días se resienten. Necesitamos 900 donaciones al día y ya ayer solo entraron 600, así que animamos quienes no hayan donado a que lo hagan antes de marcharse de viaje", cuenta Luisa Barea, gerente del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.

MARATONES HOSPITALARIOS Y UNIDADES MÓVILES

En el primer semestre de 2019 se han celebrado 26 maratones de donación de sangre en los hospitales madrileños, con un resultado de 5.476 donaciones. Precisamente este martes se ha celebrado uno en el Hospital General de Villalba.

Los horarios y direcciones de todos los puntos pueden consultarse en http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/donacion-sangre/

De momento, este próximo fin de semana, habrá unidades móviles desplazadas a dos municipios de nuestra comarca, el sábado 6 de julio en Alpedrete, concretamente en la Plaza de Guadarrama junto a las urbanizaciones Las Rocas y Los Berrocales, de 10:15 a 13:45 horas, y el domingo 7 de julio en la Avenida de la Salud de Moralzarzal de 10:00 a 13:45 horas.