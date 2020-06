Los futuros pastores aprenden el oficio con el Rebaño Municipal de El Boalo

Un grupo de 16 alumnos de la Escuela de Pastores de Madrid acaba de empezar sus prácticas con el Rebaño Municipal de cabras guadarrameñas de El Boalo-Cerceda-Mataelpino.

Pasan así a aprender, sobre el terreno, lo que han estudiado en el último mes. Conocimiento del módulo teórico que han tenido que adquirir de forma telemática como consecuencia del Estado de Alarma. Pero la parte práctica no se puede hacer online, por eso este primer grupo de aprendices de pastor ya están en El Boalo trabajando con la Cabra del Guadarrama.

Las asignaturas incluyen una amplia variedad de actividades. "Desde ordeño mecánico, elaboración de lácteos, manejo de perros pastor, pastoreo para la prevención de incendios... Los alumnos, muchos de ellos no tenían una idea previa de lo que significa este oficio, están disfrutando mucho. Creo que es un momento para atraer gente nueva al sector, reinventarlo con ello, y aplicar políticas innovadoras", explica el coordinador de la Escuela, Fernando García Dori.

Los alumnos provienen de diferentes provincias y países, tienen formaciones muy dispares y llegan a la profesión de pastor con las más diversas motivaciones. "Hay una oportunidad de empleo en el pastoreo, he visto ya lugares donde necesitan pastores", cuenta Guillermo. Javier asegura que esto le llama "por el hecho de escapar de la ciudad, por la importancia que tiene el pastoreo en el mantenimiento de los ecosistemas y el cambio a las economías más locales y tradicionales ", mientras que Alexia explica que es "por crear un proyecto en Asturias que englobe la ganadería extensiva de la cabra con la transformación del producto de la leche en queso".

Más de un centenar de personas se han apuntado este año a aprender un oficio tradicional que, pese a lo que podamos pensar, cada vez tiene más demanda.

La Escuela de Pastores de Madrid es una iniciativa de la entidad sin ánimo de lucro Campo Adentro que acaba de cumplir 16 años.