Los docentes de la zona noroeste consideran 'temeraria y precipitada' la vuelta presencial a clase

El lunes eran madres y padres de alumnos de varios centros educativos de Collado Villalba. Ahora es la Junta de Personal Docente de la Dirección de Área Territorial (DAT) Madrid Oeste la que pide a la Consejería de Educación en una carta que se dé por finalizado el curso presencial y que no se fuerce a los escolares a volver al aula para unos pocos días.

En su escrito, la Junta de Personal califica de temeridad la intención la Consejería de Educación de retomar la enseñanza presencial a partir de la próxima semana en algunas etapas educativas, algo que podría suponer un problema de seguridad y salud pública.

Asegura que no hay razones educativas que justifiquen este precipitado regreso a las aulas, cuando apenas quedan unos días de curso escolar, ni informes médicos que avalen que sea seguro.

"Para lo que queda de curso, no entendemos a qué viene tanta prisa y tanto riesgo. No tenemos ningún informe de las autoridades sanitarias que avale este procedimiento o que diga que no hay ningún peligro. Ha sido todo una iniciativa de la consejería de Educación", apunta Guillermo Silva, presidente de la Junta de Personal en la DAT Oeste.

Además, denuncia que falta información sobre los planes para el próximo curso escolar. "No se está hablando del curso que viene, y eso es muy importante. Eso sí que hay que negociarlo y atarlo bien. Vamos a ver cómo se puede iniciar el próximo curso porque vamos a tener que modificar la dinámica habitual", dice Silva.

La Junta pide planificación, que se garantice la salud de los trabajadores, no se cargue a los equipos directivos con la responsabilidad de la seguridad sanitaria en los centros escolares y que se convoquen las reuniones y comités técnicos correspondientes.

Estas reivindicaciones son comunes a toda la Comunidad de Madridy escritos similares se han remitido a todas las direcciones de Área Educativa de la región madrileña.