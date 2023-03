Los colegios de la Sierra de Guadarrama pueden participar en Madrid EducaCiencia Film Festival

Los colegios de la Sierra de Guadarrama están llamados a participar en el Madrid EducaCiencia Film Festival, un nuevo festival cinematográfico que busca obras de contenido educativo realizadas desde los propios centros escolares.

En EducaCiencia Film Festival los protagonistas son los alumnos y profesores y lo que se buscan son contenidos que se puedan utilizar como material pedagógico en las clases, siempre desde un sentido positivo y simpático.

El Festival, que celebra su primera edición, quiere así convertirse en altavoz del trabajo de las comunidades educativas, motivar a los escolares y transmitir valores, como ha explicado a COPE de la Sierra su director, César Lázaro, quien resume así los objetivos del Festival. "Nuestro objetivo es que sea un festival de cine que englobe a todo el mundo, motivar a los jóvenes, hacerles partícipes de un orgullo, ser parte de una comunidad educativa, con la finalidad de construir una sociedad basada en el respeto a las personas y al Medio Ambiente. Y después, devolver el prestigio al profesor".

Las películas a concurso pueden ser de temática muy diversa: física, matemáticas, geología, espacio, biología, sostenibilidad… y se reparten en cuatro categorías a concurso: Infantil y Primaria; Secundaria y FP Grado Medio; Universidad y FP Grado Superior; e Inclusión y Educación Social, categoría en la que, además de colegios pueden participar entidades.

La técnica es lo de menos, lo importante es lo que se cuenta. "Cuando hablamos de películas, no penséis que tienen que estar rodadas con una cámara de cine, no, esto no son los Goya... pueden grabarse con un móvil, de forma casera, como se pueda. Todas las películas tienen su final feliz, todas terminan bien", cuenta con humor César Lázaro.

Para participar, los docentes pueden subir directamente sus obras a la plataforma www.mecfilmfestival.com, donde el público vota de forma online, aunque también habrá un jurado de expertos para elegir a las ganadoras.

El plazo para participar finaliza el próximo 30 de abril.