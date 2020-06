Los billetes sencillos de autobús se podrán volver a pagar en efectivo desde este jueves

Los billetes sencillos en los autobuses de la red de transporte público de la Comunidad de Madrid podrán volver a pagarse en efectivo desde este próximo jueves, 25 de junio, aunque se mantiene la recomendación de hacerlo por otros medios como los electrónicos.

Fuentes de la Consejería de Transportes avanzan que el Consorcio Regional de Transportes va a emitir una resolución para que a partir de este jueves pueda volver a pagarse con dinero, algo que estaba prohibido hasta el momento a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.

En todo caso, la Consejería mantiene la recomendación de que se haga un uso preferente de otros medios: títulos de transporte ya cargados (abonos transporte, tarjetas Multi, billetes de 10 viajes) o pago mediante medios electrónicos en los vehículos donde exista esa posibilidad.

PROTESTAS DE VIAJEROS

La prohibición del pago en efectivo fue una de las primeras medidas extraordinarias adoptadas en la red de transporte público de la Comunidad de Madrid para minimizar el contacto entre conductor y viajeros en los momentos más críticos de la pandemia, lo que ha motivado no pocas quejas de algunos usuarios por la imposibilidad de acceder a los autobuses, tal y como denunciaba hace unos días la Plataforma por un Transporte Digno de Guadarrama.

Aseguraban sus responsables que muchos vecinos, en Guadarrama y Los Molinos, por ejemplo, se quedaban en tierra porque los conductores, siguiendo el protocolo implantado como consecuencia de la COVID-19, tomaban la decisión de no dejarles subir. Ocurría, sobre todo, con los usuarios 'esporádicos' del transporte público, que no tienen Tarjeta para la recarga o Abono correspondiente a la zona y pretendían pagar con dinero.

"Pensamos que se puede paliar esta situación implantando otras modalidades de pago como el pago del billete con precio exacto en efectivo, la tarjeta de crédito o Código QR a través del móvil. Hay que tener en cuenta que hay que facilitar el pago a todos los usuarios, especialmente a las personas mayores, que les cuesta más manejar las nuevas tecnologías", apuntaba entonces María Luis Sánchez, portavoz de la plataforma.

Precisamente el caso más sonado tenía como protagonista a una persona mayor, aunque no ha sido en la zona de la Sierra sino en el sur de la región. Una anciana de 81 años era obligada a bajar del autobús por tener el Abono caducado y tratar de pagar en metálico. La mujer se desplazaba al médico y como consecuencia del estado de alarma no había podido recargar el abono de la tercera edad, entre otras cosas porque en su municipio no existe estanco para hacerlo.