Lola Fernández Ochoa: "Qué orgullo ser española, nos han desbordado las muestras del cariño"

Las horas posteriores al encuentro del cadáver de Blanca Fernández Ochoa están siendo difíciles para todo el mundo y en especial para la familia, que tanto han querido y admirado a la gran esquiadora.

Blanca fue la primera mujer en romper barreras logrando la primera medalla olímpica para España en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992, alzándose con el Bronce, tras una gran carrera en las pistas blancas. A punto estuvo de conseguir otra medalla, cuatro años antes en Calgary, donde acariciaba el Oro en la primera manga, pero se cayó en la segunda. Aunque estuvo a punto de dejarlo y tirar la toalla, pero no lo hizo gracias a su hermano Paquito y a su propio tesón.

Ahora, la familia y la opinión pública están pendientes de los resultados de la autopsia, aunque no serán hasta 30 días después aproximadamente cuando se obtenga los resultados finales.

Ha sido Lola Fernández Ochoa, la única hermana de Blanca -ya que eran las dos chicas de los ocho hermanos que son- la que ha hablado largo y tendido de lo que han supuesto estos días, cómo lo están viviendo y qué harán con las cenizas.

Ante la determinación de la causa del fallecimiento de la ex esquiadora y de las primeras informaciones en la que se apuntaba que se había encontrado restos de un fármaco que tomaba, la hermana ha sido rotunda y tajante. "Me da igual, me da exactamente igual, lo duro es que ha fallecido. Todo el mundo se ha portado fenomenal, y la tratáis con cariño como a mis hermanos. Y da igual cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho, si se ha tomado o si no ha tomado. Lo triste es que no está".

Pero confiesa que no se explica lo sucedido. De hecho no habían visto indicios de preocupación en Blanca, porque además de haber operado a su mascota habían hecho planes juntos. "Nos extraña todo mucho porque acababa de operar a su perrita que tenía dos tumores. Blanca tenía una capacidad de sacrificio brutal y era una mujer con coraje. Sensible, una tía muy comprometida socialmente. Estaba muy bien, estaba fenomenal. Nos acabábamos de ir a unas excursiones", ha explicado Lola Fernández Ochoa.

DESPEDIDA EN CERCEDILLA

A la espera de concluir las pruebas de la autopsia, en Cercedilla el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los Fernández Ochoa el tanatorio para velar a Blanca si así lo desea la familia. Al respecto de esa despedida, su hermana ha asegurado que lo han consultado con los hijos. "Son ellos los que tiene que tomar la decisión. Pero han dicho que claro que será en Cercedilla. Y se la incinerará, así se lo había trasladado a sus hijos, y que sus cenizas sean esparcidas por Siete Picos, su montaña preferida. Será en familia, haremos una bonita excursión todos los hermanos y nos echaremos unas risas, es lo que a Blanca le habría gustado".

La familia Fernández Ochoa se ha encontrado abrumada por las muestras de cariño y ha querido dar las gracias en todo momento a todo el mundo. "Ha sido tan bestial que estoy desbordada. qué orgullo ser española, la gente se ha volcado. Y lo que más pena me da es que Blanca no era consciente de todo lo que la querían, yo no sé si era consciente" comentaba entre lágrimas y rota de dolor su hermana.