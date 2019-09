Lola Fernández Ochoa: "Estamos esperanzados de encontrar a Blanca, aunque sea accidentada"

Más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, el Grupo de Rescate en Altura de los Bomberos (GERA), Protección Civil, Policía Nacional y Policía Local participan en el operativo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en la Sierra del Guadarrama, con el apoyo de cinco perros y tres helicópteros.

Se han sumado este lunes unos 100 voluntarios, respondiendo a la petición de colaboración realizada este domingo por parte del Ayuntamiento de Cercedilla. Tal ha sido el aluvión que se ha tenido que hacer un llamamiento para que no se acerque ninguna persona más de momento se ha producido un colapso en los accesos a Las Dehesas y la carretera está cortada al tráfico.

Entre los presentes en el punto de encuentro, el aparcamiento frente al restaurante Casa Cirilo, Dolores Fernández Ochoa, hermana de Blanca, quien ha señalado a su llegada que la familia tiene esperanza de hallar a la ex esquiadora, desaparecida el pasado día 23 de agosto, "aunque sea accidentada". "Estamos con mucho ánimo, de ver a tanta gente preocupada, y emocionados con las muestras de cariño que ha mostrado el pueblo de Cercedilla, familiares, los amigos. Todo el mundo está volcado", ha añadido.

Los voluntarios, llegados desde distintos puntos como el sur de Madrid y de los pueblos de la comarca del Guadarrama, entre otros, saldrán en grupos de 5 pero no van a poder hacerlo todos, ya que son demasiados y tienen que ir acompañados de personal especializado. "Todos no van a poder actuar esta mañana pero sí por la tarde porque posiblemente nos harán falta", ha explicado la concejal de Desarrollo Local, Isabel Pérez.

Algunos de los participantes en las tareas confesaban estar "impactados" con la noticia de la desaparición de Blanca hace ya diez días y esperan tener suerte en la búsqueda.

Hay que recordar que la pista sobre el posible paradero de la medallista olímpica que condujo a los investigadores hasta Cercedilla fue el vehículo, un Mercedes Clase A de color negro que este domingo a mediodía era localizado en el conocido como aparcamiento de Majavilán, cercano a las piscinas naturales de Las Berceas, en Las Dehesas, pleno Valle de la Fuenfría. Su hermano Luis fue quien identificó el coche, en manos ahora de la Policía Científica. "Hay versiones contradictorias sobre la fecha desde la que está ahí el vehículo, algunos hablan de unos días, otros no más de 24 horas", decía este domingo a última hora de la tarde el cuñado de Blanca y portavoz de la familia, Adrián Federighi, una vez se había retirado el dispositivo de búsqueda por falta de luz.

Federighi también confirmó que existían unas imágenes facilitadas a la investigación por un particular en las que aparecía su cuñada aprovisionándose en un supermercado. "Hay fotos de ella comprando víveres. Son del 24 de agosto, que es cuando ella venía para acá, a hacer vivac y disfrutar de la montaña, iba preparada. No viene improvisada. Desorientación no creo que tenga, ella conoce este monte perfectamente, puede haber sufrido un accidente. No hay razón para pensar otra cosa", aseguraba, aunque no niega la preocupación cada vez mayor entre los suyos.

Además, iba desprovista de móvil, que se ha dejado en casa.