Lleno absoluto en las fiestas de Collado Villalba, que han transcurrido sin incidentes reseñables

Resaca de las fiestas patronales de Santiago Apóstol en Collado Villalba a las que se puso punto y final ayer por la noche con los fuegos artificiales desde la Laguna del Carrizal y el tradicional Pobre de mí.

Las primeras fiestas de Collado Villalba después de la pandemia han superado con creces todas las expectativas de público, registrándose lleno tras lleno en cada uno de los actos de la programación: conciertos, encierros, festejos taurinos, bailes…

Miles de personas han colmado las Plazas de los Belgas y la Estación durante el pregón, el DJ Festival así como los conciertos de Celtas Cortos, Fangoria, Antonio Carmona y Pole, en los que el público ha coreado, uno tras otro, los grandes éxitos de los distintos artistas.

También se han registrado importantes asistencias en los espectáculos infantiles, recinto ferial, las carpas para jóvenes y los encierros, todo ello a pesar del calor asfixiante en días pasados, incluso a altas horas de la madrugada.

Un sábado “apoteósico”

“Hacía mucho tiempo que no se veía tanta gente en las fiestas, donde el sábado fue realmente apoteósico, con público, durante el concierto de Fangoria, llenando no solo la plaza sino las calles laterales y todos los alrededores” ha indicado el concejal de Festejos, Carlos Sanz, quien ha destacado que “la gente se lo ha pasado muy bien, ha disfrutado mucho y nos han transmitido que hace muchos años que no se veían unas fiestas así”.

El edil de Festejos ha querido agradecer la labor desarrollada por todas las personas que han hecho posible “que las fiestas se hayan desarrollado de la mejor manera posible: personal del Ayuntamiento, Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil, entre otros”.

Sin incidentes

Pese a la afluencia histórica en los festejos de Santiago Apóstol de 2022, las fiestas se han desarrollado de forma tranquila y sin ningún tipo de incidente destacable, según ha explicado el concejal de Seguridad, Miguel Aisa.

Con el fin de garantizar plenamente la seguridad durante las fiestas, especialmente en relación con el tráfico de vehículos, la Policía Local ha realizado más de un centenar de pruebas de alcoholemia y drogas, procediendo contra los conductores infractores de acuerdo a la legislación vigente.

El doble de fuegos artificiales

Finalmente se han cumplido las predicciones de la alcaldesa, Mariola Vargas, durante la presentación de las fiestas, quien se mostró plenamente confiada en el éxito de las mismas: "siempre somos un municipio en el que las fiestas salen muy bien y este año, aunque se espera más afluencia que otros, por las ganas que tenemos de celebrar, sé que vamos a ser superresponsables, como siempre lo hemos sido, y sé que todo va a salir de miedo".

Las Fiestas de Santiago Apóstol 2022 se cerraron anoche, martes 26 de julio, con el mejor broche de oro posible, los fuegos artificiales en la Laguna del Carrizal, en esta ocasión con ración doble, pues se incluyó el material pirotécnico de las Fiestas de San José Obrero, cuyos fuegos se suspendieron en mayo debido al mal tiempo.