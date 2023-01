La llegada del frío: nevadas, temperaturas en descenso y mucho viento

Parece que, por fin, ha llegado el frío de verdad a la Sierra de Guadarrama y la tan esperada nieve a los puertos y a algunas localidades de la zona alta, como Cercedilla o Los Molinos, aunque muy tímidamente. "Para ser Cercedilla, nos esperábamos más... no es la gran nevada, pero bueno, hay que tener cuidado en la carretera", dice Javi, un vecino emprendiendo trayecto al trabajo.

En otras tantos municipios, habrá que esperar para la guerra de bolas o los muñecos de nieve. De hecho, para los más pequeños de la casa, ha sido una decepción que no haya caído prácticamente nada. "Madre mía, que frío... qué pena que no haya nevado", se lamentaba Mara, en Torrelodones.

En cualquier caso, las cadenas -o los neumáticos de invierno homologados- han sido obligatorias en los puertos de Canencia, Navafría, La Morcuera, Navacerrada y Cotos y las máquinas quitanieves han estado trabajando para despejar las carreteras y evitar problemas, como los que este martes por la noche tuvieron algunos vehículos, atravesados en la calzada en la M-601, a los que tuvo que socorrer el ERIVE (Equipo de Respuesta Inmediata de Protección Civil de Emergencias).

Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid se recomienda extremar las precauciones al volante y realizar solo los desplazamientos imprescindibles.

La Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel 0 (fase alerta) del Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que anuncia para este miércoles nieve en la Sierra (en cualquier cota) y, en el resto de la región, entre 500 y 700 metros de altitud. Se podrían acumular unos 15 centímetros en 24 hora.

La AEMET mantiene el aviso amarillo por riesgo de nevadas en la Sierra durante todo la jornada.

Según las predicciones, el cielo estará nuboso abriéndose claros desde por la mañana y terminando con intervalos nubosos salvo en zonas altas de la Sierra, donde permanecerá cubierto. Habrá precipitaciones débiles y algún chubasco en la Sierra que no se descartan en el resto y se esperan brumas y bancos de niebla en zonas altas del Sistema Central.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo más destacado es el descenso de las temperaturas, que puede ser notable en las máximas en la Sierra. Los termómetros bajarán hasta los 0 grados por la noche y no alcanzarán los 10 grados por el día. Habrá heladas débiles en puntos del sur y del este y generalizadas en la Sierra siendo más intensas en cotas altas.

La sensación térmica es aún más baja por el viento, que ha soplado con rachas muy fuertes, de hasta 80 kilómetros por hora. De hecho, también por ese riesgo está activado el aviso amarillo.

"Esta mañana, cuando he llevado a los niños al colegio, les he puesto todo: gorro, guantes, bufanda, abrigo, botas... No había mucha nieve pero sí hacía mucho frío", cuenta María, una mamá de Alpedrete.

"Se te quedan las manos congeladas, pero si te abrigas bien, no se está tan mal", decía esta mañana Alicia, una valiente joven de Collado Villalba, mientras que su amigo Adrián insistía en "lo molesto que es el viento, que hace que el agua nieve que cae se te meta en los ojos y no ves".

El viento precisamente provocó más de 150 intervenciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, 90 de ellas en la capital, para sanear elementos constructivos o retirar ramas y obstáculos en la calzada (como en Guadarrama, en la M-614 a la altura de los centros educativos, donde los efectivos del Parque de Bomberos de Collado Villalba intervinieron por problemas con un árbol). Ninguna de las incidencias fue de gravedad.