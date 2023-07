Nueva ola de calor, con temperaturas de 38 grados en la Sierra

Vuelve el calor y lo hace con fuerza. La segunda ola de calor del verano llega hoy con temperaturas que superarán los 40 grados en la Comunidad de Madrid y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche.

Las temperaturas máximas irán en ascenso y, salvo en algunos municipios de la sierra, rebasarán ampliamente los 36 grados e incluso superarán los 40 en buena parte de la mitad sur de la Comunidad. Lo peor llegará por la noche porque el termómetro no bajará de los 20 grados.

Los cielos se mantendrán despejados con algún intervalo de nubes de evolución por la tarde en el sureste y sin descartar en altura, y el viento soplará flojo variable, tendiendo a suroeste en horas centrales y de carácter racheado en la sierra.

Las temperaturas (en °C) previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:

Municipio Mínima Máxima ============================================= Alcalá de Henares 19 41 Aranjuez 20 43 Collado Villalba 20 38 Getafe 20 41 Madrid 20 40 Navalcarnero 19 40

Las autoridades médicas avisan de que la situación es peligrosa si no actuamos con cierta precaución, y por eso, es importante recordar los consejos y recomendaciones para poder sobrellevar este calor de la mejor manera posible.

1. Estar hidratados

Es recomendable beber hasta 3 litros de agua al día, salvo que no se pueda por motivos médicos. El agua y los zumos naturales son nuestros mejores aliados. Es importante no abusar de bebidas con cafeína y azucaradas, y reducir también el consumo de alcohol, que acelera la deshidratación. Y cuidado con no beber líquidos muy fríos, ya que estimulan la producción de calor por parte de nuestro organismo al tener que nivelar la temperatura interior.

2. Comida ligera

Hay que vigilar de igual manera lo que comemos y lo que bebemos. Lo más recomendable con tanto calor es consumir alimentos frescos, como ensaladas y fruta, y también sopas frías, como el gazpacho. Importante también no pegarse grandes comilonas, mejor varias comidas ligeras.

3. Protegerse del sol

Evitar actividad física en las hora de mayor calor (12:00-17:00). Si vamos a hacer deporte, mejor a primera hora de la mañana o a última de la tarde.

Llevar siempre crema solar, ya que aunque tengamos una pequeña sombra es mejor prevenir y usar esta protección. Hay que tener especial cuidado con los niños, que son los que más se mueven y más tiempo quieren pasar al sol.

4. Ropa cómoda y fresca

Parece obvio, pero en la medida que usemos ropa que transpire, de algodón, de colores claros y un calzado cómodo, podremos sobrellevar el calor mucho mejor. Es muy recomendable si salimos al exterior, y sobre todo si vamos a estar mucho tiempo fuera y durante horas de sol, llevar gorra o sombrero.

5. Mantener tu hogar fresco

Nada es más incómodo cuando hace mucho calor que no poder ni estar en tu propia casa. Esto afecta a nuestro estado anímico y a nuestro descanso. Por eso, es importante bajar las persianas y cerrar las ventanas cuando hace más calor, y abrirlas cuando es de noche.

Trata también de evitar la iluminación artificial, evita tener muchos aparatos eléctricos encendidos. Usa el aire acondicionado y los ventiladores lo menos posible.

6.Cuidado con el coche

Si dejamos el coche aparcado fuera, aunque no esté completamente al sol, este absorbe mucho calor. Por eso hay que estar atentos a que la temperatura interior sea la adecuada, ya que un calor excesivo produce somnolencia, además de que nos puede dar un golpe de calor.

7. No dudar en acudir al médico

Si notamos síntomas que pueden deberse a las altas temperaturas, es mejor acudir a nuestro médico para que nos eche un vistazo y nos quite de dudas.

Además, si estamos tomando alguna medicación fuerte, es recomendable preguntarle por si hay que cambiar la dosis o el propio fármaco.