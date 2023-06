Llega la primera ola de calor: la Comunidad activa el nivel 2 por altas temperaturas el domingo y lunes

La Comunidad de Madrid ha activado el nivel dos (alto riesgo) ante las elevadas temperaturas que se registrarán este domingo y lunes en la región, cuando está previsto que se alcancen 38,8 y 39,5 grados centígrados (ºC), respectivamente.

En el caso concreto de Madrid, al ascenso de termómetros de este viernes (que los dejará por encima de los 32 ó 33 ºC, se sumarán otros cuantos grados más el sábado.



De hecho, el área Sur, Vegas y Oeste permanecerá en aviso amarillo este sábado entre las 13.00 y las 21.00 horas por altas temperaturas, con máximas de hasta 36 ºC.



La misma zona incrementará el riesgo el domingo, ya que estará en aviso naranja en la misma franja horaria con la previsión de termómetros de hasta 39 ºC. El resto de la Comunidad estará en aviso amarillo el domingo, por temperaturas de hasta 34 ºC en la sierra y hasta 37 ºC en el área Metropolitana y Henares.



Las temperaturas mínimas también subirán, y si el sábado quedarán rozando los 20 ºC en prácticamente toda la región, el domingo ya superarán ese límite.



Durante todo el fin de semana los cielos estarán despejados en la región, aunque el domingo podría haber chubascos y tormentas en la sierra por la tarde que podrían de forma dispersa extenderse a la zona centro.



VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES

MUNICIPIO MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA MÍNIMA MÁXIMA

Collado Villalba 17 31 19 34 21 37 21 37 Madrid 18 33 19 35 21 39 22 39 Alcalá de Henares 17 33 18 36 20 39 20 39 Aranjuez 16 34 18 37 21 40 22 41 Getafe 18 33 19 36 21 39 21 39 Navalcarnero 20 33 21 35 21 39 21 38





Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Vigilancia de los Efectos de las Olas de Calor sobre la Salud, que la Dirección General de Salud Pública mantiene operativo desde el 1 de junio para alertar sobre esta subida de los termómetros a la población más vulnerable, como personas mayores, bebés, niños y enfermos crónicos, indica la Administración regional en un comunicado.



El Plan estará vigente hasta el 15 de septiembre y cuenta con canales para el envío de información a profesionales sanitarios, servicios sociales y ciudadanos con el nivel de riesgo por altas temperaturas, con el fin de que todos estos colectivos puedan adoptar las medidas de precaución pertinentes.



Además, los ciudadanos pueden suscribirse gratuitamente a las alertas por SMS, enviando desde sus teléfonos móviles el texto ALTACALOR al número 217035, y abonarse al servicio de información en el enlace Temperaturas Extremas y Salud para recibir por correo electrónico el 'Boletín de Olas de Calor'. Todo ello está disponible también en la página web de la Comunidad de Madrid Calor y Salud.



El programa dispone de tres niveles de riesgo, en función de las temperaturas y su intensidad en el tiempo.



El nivel cero o normalidad, representado por un sol verde, se establece cuando la máxima prevista para el día en curso y los cuatro siguientes no supere los 36,5 grados. En estos casos no se produce ningún tipo de alerta.



El nivel uno o precaución, identificado por un sol amarillo, se activa cuando algún momento del día sobrepasa el umbral de 36,5 grados -sin superar los 38,5 grados- y durante un máximo de tres jornadas consecutivas. En este caso, se comunicaría la alerta uno a la red sanitaria y a las diferentes instituciones responsables de la intervención (servicios sociales y ayuntamientos) con el fin de reforzar las medidas de prevención.



Por su parte, el nivel dos o alto riesgo, simbolizado por un sol de color rojo, se determina cuando para el día en curso o cualquiera de los cuatro siguientes está previsto rebasar los 38,5 grados o que se produzcan registros superiores a 36,5 grados durante, al menos, cuatro jornadas consecutivas. En este caso, también se comunica esta situación, de alerta dos, a las instituciones competentes en la materia.



La Comunidad de Madrid recuerda la importancia de mantener una hidratación adecuada, beber dos litros de agua al día y consumir alimentos ricos en agua como fruta o ensaladas.



Además, es aconsejable no hacer ejercicio físico en las horas más calurosas del día, procurando llevar prendas de tejidos naturales, ligeros y de colores claros, sin exponerse innecesariamente al sol.



También es importante el uso de protector solar, así como que las personas que estén tomando algún medicamento de manera habitual consulten con su médico o farmacéutico por si fuera necesario ajustar las dosis.



Ante cualquier posible emergencia relacionada con estas circunstancias, se insta a los madrileños a llamar al teléfono gratuito 112.