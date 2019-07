Llega Granitorock con un cartel en el que se mezcla el metal y el rock de grupos consagrados y bandas noveles

El Festival Granitorock, tras diecinueve años de vida, es ya cita obligada para los amantes del metal y del rock, algo que atestiguan los más de 100 grupos que este año se han presentado al concurso de maquetas convocado por el Ayuntamiento de Collado Villalba y las cifras de asistentes, que el año pasado estuvieron entre las seis y siete mil personas. “Granitorock es una auténtica plataforma para dar a conocer y promocionar a conjuntos que inician su carrera artística”, ha señalado Mariola Vargas, alcaldesa de Collado Villalba durante la presentación del Festival este lunes. “El Ayuntamiento está apostando fuerte para promocionar a los jóvenes intérpretes e impulsar sus inquietudes artísticas, y en esa línea de apoyo vamos a seguir trabajando”, ha añadido.

El formato del Granitorock es similar al de otros años. Cada uno de los ganadores del concurso en las categorías de rock duro, metal, banda local y banda veterana ofrecerán una actuación de 45 minutos. Son Sechem, Where the Oceans Fall, Nuclear Winter y Rossental Effect. Después actuarán los invitados, que este año son dos bandas italianas, Vision Divine y DGM.

La cita de Granitorock es el 27 de julio en la plaza de Los Belgas desde las siete y media de la tarde, dentro de las actividades programadas con motivo de las Fiestas de Santiago Apóstol. La entrada es gratuita.

Sobre las bandas

VISIÓN DIVINE

Banda italiana de metal power progresivo que nace allá por el año 1998 como proyecto del guitarrista Olaf Thorsen. Con 7 discos en el mercado y después de varios cambios en su formación, a destacar el cantante Fabio Lione que ha formado parte del grupo en dos ocasiones, dejando el grupo en abril del año pasado y siendo sustituido por Ivan Giannini. Destacamos entre sus miembros al batería Mike Terrana , que en la actualidad, es reconocido como uno de los mejores bateristas ya que fue nombrado en el 2006 como el mejor baterista del mundo. Vision Divene presentará en Collado Villalba en exclusiva algunos temas de su nuevo trabajo que saldrá a la luz en breve.

DGM

DGM es un grupo italiano de prog-power-metal formada en 1996 y que, tras varios cambios de formación, no mantiene ninguno de sus miembros fundadores. La trayectoria de la banda ha ido perfeccionando su sonido y estilo, hasta que en el 2007 lanzaron ‘Frame’, álbum que los colocó en las primeras filas del prog-metal.

Bandas ganadoras del certamen:

WHERE THE OCEANS FALL

Where the Oceans Fall es una banda de metalcore melódico nacida a finales de 2015, con sede en Alcorcón

Altamente influenciada por bandas como Memphis May Fire, Parkway Drive, Polaris o August Burns Red, y compuesta por antiguos miembros de algunas bandas de reconocido nombre dentro de la escena española como Amperband, Phoenix Rising o Hongoh.

NUCLEAR WINTER

Nuclear Winter es una banda de Hard Rock moderno de Valencia. Habiéndose labrado su hueco en la escena musical valenciana, se lanzan a la aventura con la publicación de su primer EP en abril de 2018, ‘It’s Time for a Change’. Está compuesto por cinco canciones que muestran una evolución en el estilo, pero manteniendo siempre el sonido que les caracteriza: ritmos dinámicos, frescos y contundentes acompañados de potentes riffs y letras maduras y elaboradas.

SECHEM

"Los magos del Oriental Metal", como Yossi Sassi (fundador de Orphaned Land) acuñó en una entrevista, comenzaron su carrera musical durante 2013. Su estilo único e innovador les permitió, con tan solo una demo, tocar junto a grandes bandas internacionales y nacionales por toda España. En 2016, se convirtieron en los teloneros de Yossi Sassi Band en su gira "Roots and Roads European Tour", permitiéndoles su debut en todo el continente.

En diciembre de 2018, lanzan su primer álbum de estudio, "Disputes With My Ba", producido por el propio Yossi Sassi y mezclado y masterizado en Israel.

ROSSENTAL EFFECT

Rosenthal Effect es una banda creada en 2015 en Torrijos (Toledo). El estilo de música de la banda es rock alternativo con influencias de Three Days Grace, Good Charlotte, Nine Lashes, Linkin Park, Breaking Benjamin, Evanescence, etc.

Durante los años 2016 y 2017, la banda estuvo girando por diferentes puntos de la provincia y zonas limítrofes, pudiendo participar en diferentes concursos, festivales, fiestas. El verano de 2017 supuso un punto de inflexión, ya que la banda grabó su primer disco de estudio “Pursuit of a Life” en los Estudios 51 de Toledo.