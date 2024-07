Llamamientos a donar sangre con 'Los Veranos de la Donación' y 'El Club de las Cosas Bonitas'

En verano disminuyen las donaciones cerca de un 40%, pero los hospitales necesitan sangre todos los días para atender urgencias, intervenciones quirúrgicas y tratamientos.

En la Comunidad de Madrid se pueden transfundir cada año cerca de 38.000 unidades de sangre en cirugías, 42.000 a pacientes onco-hematológicos, 40.000 en Medicina Interna (para reponer sangre perdida en hemorragias digestivas, úlceras sangrantes, diálisis...), más de 30.000 en Urgencias o 9.000 en intervenciones dirigidas a niños, entre los miles de componentes sanguíneos que se transfunden.

Como la sangre no se fabrica, es importante donar. Si nunca lo has hecho, puedes empezar ya mismo. No te llevará mucho tiempo, es indoloro e inocuo y un gesto altruista con el que puedes estar salvando hasta tres vidas.

Además, para aquellos a los que les cuesta entrar en los hospitales -donde hay salas de extracción como las del Puerta de Hierro de Majadahonda, el Hospital General de Villalba o el Comarcal El Escorial-, el Centro de Transfusión pone en circulación unidades móviles que se desplazan por 118 localidades madrileñas, entre ellas las de nuestra comarca.

Este viernes, 12 de julio, habrá una aparcada en el Burgocentro de Las Rozas de 17 a 21 horas y el sábado 20 de julio de 10 a 14 horas en el Centro Comercial Pinar de Las Rozas.

El sábado, 13 de julio, aparcará una unidad de hemodonación en el Centro Comercial Espacio Torrelodones de 10 a 14 horas, y el lunes 15 de julio, entre las cinco y media y las ocho y media de la tarde, en la calle Dalias de Los Molinos, junto al Centro de Salud.

El viernes 19 de julio podrás donar en Collado Villalba, en la avenida Batalla de Bailén, junto a la Biblioteca Municipal Miguel Hernández, de 17 a 20:45 horas. Ese mismo día y con el mismo horario, en la Plaza de Los Ángeles de Navacerrada, junto al Ayuntamiento.

El sábado 20 de julio habrá unidad móvil en El Zaburdón, en San Lorenzo de El Escorial, entre las 10.15 y las 13:30 horas.

Y el domingo 21 de julio, otros dos puntos: la Plaza de la Constitución de Colmenarejo con horario de 10:15 a 13:45 y en la Plaza de la Caldereta de Hoyo de Manzanares de 10:15 a 13:30 horas.

Ahora mismo está en alerta amarilla el grupo 0 negativo.

Además, el Centro de Transfusión ha puesto en marcha la iniciativa "Los Veranos de la Donación" con el propósito de promover el incremento de las reservas de sangre con un programa que combina música, cine y arte, para que los donantes disfruten de estas actividades mientras realizan su donación.

Estas actividades lúdicas se han diseñado para incentivar la participación de los madrileños y asegurar así las reservas necesarias para atender la demanda de los hospitales. Entre las actividades figuran los conciertos que se llevarán a cabo en los jardines del propio Centro de Transfusión, en el madrileño barrio de Valdebernardo, de 19 a 20 horas. También habrá un ciclo de cortometrajes en su salón de actos y la sala de entrada albergará una exposición temporal con obras de la pintora Irene Cantalejo, a partir de este jueves, 11 de julio, y hasta el 21 de septiembre.

Y, además, desde el pasado mes de junio, mantiene en funcionamiento la campaña "El Club de las Cosas Bonitas", con el objetivo de impulsar la donación de sangre entre el público general desde un enfoque positivo y vitalista. Bajo el lema ‘Cuando Donas Sangre, Pasan Cosas Bonitas’, la iniciativa se centra en las consecuencias positivas del acto de donar sangre de una manera emocional y alegre. Una perspectiva innovadora que pone a las personas en el centro, a la vez que alimenta el sentimiento de pertenencia a ese 'Club de las Cosas Bonitas', que permite que podamos seguir disfrutando, persiguiendo y viviendo nuestros sueños.

Desde el Centro de Transfusión se anima a todos los madrileños en edad de donar que se unan a esta iniciativa en cualquiera de los puntos de donación.