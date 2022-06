Llamamiento a la donación de sangre de los grupos O-, A- y B

Los grupos sanguíneos O-, A- y B- están en alerta roja en los niveles de reserva del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, y el grupo O+ está en alerta amarilla, por lo que este organismo pide más donaciones para que las reservas alcancen su nivel óptimo.

"Aunque el stock ha mejorado gracias a la celebración de los maratones de donación de los hospitales aún es necesario un empujón para que estos grupos terminen de salir de la alerta", dice el Centro de Transfusión.

Y añade que este miércoles hay una maratón de donación de sangre hasta las 20:00 horas en el Hospital del Tajo y el jueves, en el Hospital Puerta de Hierro.

El Centro de Transfusión pide a los madrileños, especialmente de los grupos deficitarios, que acudan a donar sangre y a los vecinos cuyo hospital de referencia celebre su maratón de donación esta semana que participen y ayuden así a recuperar el nivel óptimo de reservas.

Horarios de donación en los hospitales:

Majadahonda - H.U. Puerta de Hierro-Majadahonda

Lunes a domingo (incluido festivos) de 8 a 21 h.

San Lorenzo del Escorial - H. del Escorial

Lunes a viernes de 8:30 a 14 h. (no abre festivos).

Collado Villalba - H.G. de Villalba

Lunes a jueves de 8 a 14 y de 16 a 19 h. Viernes de 8 a 14 h (no abre festivos).

Campaña de donación de sangre "Deja tu huella"

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la campaña para fomentar la donación de sangre Deja tu huella en los hospitales de la región, con el objetivo de alcanzar este año entre 115.000 y 120.000 bolsas, recuperando así los niveles de actividad previos a la pandemia de COVID-19.

Con el lema No son importantes los pasos que das, sino las huellas que dejas. En este hospital puedes donar sangre. Deja tu huella, el Centro de Transfusión anima a los vecinos de los municipios madrileños a que acudan a sus centros sanitarios de referencia para realizar este gesto altruista.

Anima también aquellas personas que, aunque acuden al hospital por consultas relacionadas con su salud, pueden también aprovechar para donar cuando su patología no se lo impide.

Los madrileños encontrarán esta campaña en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud junto con adhesivos en el suelo que le indicarán el camino desde la puerta de acceso hasta la sala de donación.

En la Comunidad de Madrid se pueden transfundir cada año cerca de 38.000 unidades de sangre en cirugías, 42.000 a pacientes onco-hematológicos, 40.000 en Medicina Interna (para reponer sangre perdida en hemorragias digestivas, úlceras sangrantes, diálisis etc.), más de 30.000 en Urgencias ó 9.000 en intervenciones dirigidas a niños, entre los miles de componentes sanguíneos que se transfunden.

La sangre no se fabrica. Si no hay donación, no hay transfusión.

