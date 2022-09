“Es el legado socialista”: Un sentencia obliga al Ayuntamiento de Villalba a seguir pagando el canon del túnel

El Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Madrid ha dictado una sentencia en la que se reconoce el derecho de la concesionaria del túnel y aparcamientos del eje Honorio Lozano-Batalla de Bailén, al cobro de la factura del canon de 2019, por un importe de 1.718.851 €, estimando así el recurso presentado por la empresa, y obligando de esta manera al pago al Ayuntamiento de Collado Villalba.

El Ayuntamiento se había opuesto al pago de la factura al considerar que ésta estaría “condicionada al cumplimiento por parte de la concesionaria del resto de obligaciones asumidas en el Plan Económico Financiero, y, entre otras, las partidas relativas a inversiones y mantenimiento, que son esenciales a fin de determinar el canon anual a abonar por la administración local. De tal manera que incumplidas éstas, el Ayuntamiento quedaría eximido del pago del canon”.

Pago incondicional

No obstante, la sentencia del Juzgado señala que el compromiso contractual entre ambas partes “nada tiene que ver con la obligación de la concesionaria de invertir y mantener el aparcamiento. O, por lo menos, no puede ser motivo de oposición frente al pago del canon, porque, en definitiva, el aparcamiento subterráneo, y el resto de obra pública objeto de licitación, se ejecutó… Aun aceptando que la concesionaria haya incumplido con el plan de inversiones o no haya mantenido en momentos puntuales en debidas condiciones el aparcamiento…”

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo además detalla que “sobre este mismo asunto –pago del canon anual- han tenido ocasión de pronunciarse varios juzgados de esta capital, así como el TSJ..Y ello en relación con el canon de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2017. Las diversas sentencias acogen esa obligación de pago incondicional”.

Expediente de penalidades

Los informes jurídicos del Ayuntamiento de Collado Villalba sostienen que se continuará con el “expediente de penalidades”, para la resolución del contrato con la concesionaria, por los incumplimientos de las obligaciones establecidas, que contempla como infracción grave “no realizar las mejoras propuestas o los compromisos adquiridos”. Lo que legitima a la administración local para poder imponer sanciones.

Legado socialista

La alcaldesa, Mariola Vargas, ha apuntado que el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible, con todos los medios a su alcance, para no abonar este canon, pero la sucesión de sentencias determina que la obra ejecutada por el Partido Socialista y que terminó su construcción en 2008 va a obligar a que todos los villalbinos estemos hipotecados durante las próximas décadas, hasta 2046, con un desembolso acumulado de más de 100 millones de euros”. “Este es el legado del PSOE –ha subrayado- de una obra totalmente innecesaria, de nula utilidad, que no ha resuelto ningún problema de circulación y aparcamiento en el centro de la ciudad, y que está estrangulando las inversiones presentes y futuras de Collado Villalba”. Vargas ha apuntado que “con este coste se podría haber hecho, por poner un ejemplo, 5 pabellones de deportes, dos centros acuáticos, tres teatros municipales o el asfaltado de todos los barrios del municipio, y aún sobraría dinero para hacer más inversiones para la ciudad”.