Las reservas de sangre entran en alerta, más aguda en el grupo 0+

Las reservas del grupo sanguíneo 0+ están en alerta roja, por lo que son necesarias donaciones de forma urgente, como ha informado el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Por otro lado, las reservas del grupo 0- están en alerta amarilla, por lo que es necesario donar en dos o tres días, mientras que en el resto de casos no se precisan donaciones hasta la próxima colecta.

Desde el centro de transfusiones piden a los madrileños que acudan a donar esta semana, antes de la llegada de agosto, especialmente los correspondientes a los grupos más afectados.

"Desde que se inició el verano no han dejado de caer las donaciones, un 30 % menos de media cada día", han señalado.

Hay 32 puntos hospitalarios repartidos por la región para poder donar, además de las unidades móviles de la Comunidad y Cruz Roja que recorren los municipios a diario. Donar es un acto indoloro que puede salvar vidas. Solo es necesario ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos y estar sano. No hay que acudir en ayunas.

Los horarios y las direcciones están disponibles en la página web www.madrid.org/donarsangre y en el teléfono gratuito 900303530. También pinchando aquí.