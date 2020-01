Las obras del Parque de Pradogrande en Torrelodones se reanudarán en febrero

Hasta febrero no se retomarán las obras de remodelación del Parque de Pradogrande en Torrelodones, paralizadas desde diciembre.

La empresa adjudicataria solicitó la suspensión temporal porque encontró en las excavaciones más rocas de granito de las previstas en un principio, lo que obligó a estudiar con detalle el trazado y ha habido que realizar un proyecto modificado para acomodar cuestiones como la instalación del saneamiento del parque.

A preguntas del PSOE en el último Pleno municipal, desde el equipo de Gobierno se confirmó que ese modificado se acaba de recibir y que puede suponer hasta un 15% más en el coste a las obras, aunque no se ha cuantificado aún.

“En principio las obras no se han retomado todavía, estaban condicionadas a la aprobación del modificado, que lo hemos recibido con algo de retraso, el día 17. Hasta que no se revise y apruebe el proyecto modificado no pueden reanudarse. Es verdad que dijimos que sería a lo largo del mes de enero, pero es poco probable, y lo desplazaremos hasta febrero“, aseguraba el concejal de Urbanismo, David Moreno, quien ha recordado, además, que “se especifica que a partir de la reanudación de las obras, tienen un plazo de tres meses, con lo que para el mes de mayo deberían estar concluidas”.

Los socialistas han lamentado esta situación. “Este contrato salió a concurso por un importe de 508.000 euros, aunque se adjudicó por algo más de 465.000, por lo que nos podemos encontrar que, además del considerable retraso en la ejecución de esta obra, el Ayuntamiento tenga que asumir hasta 76.000 euros extra para finalizarla”, apunta el portavoz socialista, Rodrigo Bernal.

Las obras que se están realizado ahora suponen la primera fase de remodelación de Pradogrande, un proyecto que se diseñó con la colaboración de los vecinos.