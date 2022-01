Las navidades y la COVID reducen a niveles alarmantes las reservas de sangre

Entre las fiestas navideñas y la explosión de contagios por la variante Ómicron de la COVID-19, algunos de ellos entre los donantes habituales, las reservas de sangre han disminuido hasta niveles alarmantes en la Comunidad de Madrid.

El Centro de Transfusión ha lanzado un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar y evite que la Sanidad se paralice al tener que suspender intervenciones, urgencias o trasplantes. Su directora gerente, Luisa Barea, ha explicado que la bajada de las donaciones no se corresponde con la de las transfusiones necesarias en las cirugías que se siguen haciendo.

A pesar de que reconoce que la pandemia "nos ha dejado a todos muy cansados" , ha reclamado hacer "un esfuerzo grandísimo porque no nos queda otro remedio, ya que la sangre es un recurso que no se puede obtener de otra manera".

"Por eso hacemos un llamamiento a la donación. Sin sangre la Sanidad se paralizarla. No se podrían hacer intervenciones, atender urgencias o hacer trasplantes", por lo que urge a poner "el foco en el paciente que lo necesita y al que no se puede dejar tirado".

La Comunidad de Madrid reclama donaciones de todos los grupos, pero especialmente de los que están en alerta roja, 0 positivo y negativo, A positivo y negativo y B negativo.

???? ???????????? ???????? ???????????? ??- ??+ ??- ??+ ?? ??-

?? Las donaciones de #sangre no se recuperan. Ayer poco + de 700. Se requieren mínimo 900/día.

?? Las reservas continúan por debajo del 50%.



???? Acude a donar. Te necesitamos. Consulta dónde: https://t.co/JkFPb7iAvapic.twitter.com/c0FzlrCaCo — Centro de Transfusión?? (@Madridonasangre) January 11, 2022

Las reservas continúan por debajo del 50 % y no se recuperan, ya que se requieren un mínimo de 900 al día y se están registrando poco más de 700.

No es necesario realizar una prueba de COVID antes de realizar una donación ya que, como explica Barea, el SARS-COv-2 no se transmite por la transfusión. "Solo se realizan para donar plasma de convaleciente de coronavirus, un tipo especial de donación para transfundir a pacientes que tienen la COVID, pero para la donación de sangre normal y corriente no hay que hacer ninguna prueba específica", asegura la responsable del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, quien recuerda que si un donante ha estado enfermo de coronavirus, es necesario que se recupere y que espere 14 días tras la resolución de los síntomas para volver a donar, después de hacerse una prueba que confirme el negativo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Unos requisitos que la doctora Barea no descarta que se modifiquen "al igual que ya se han acortado los periodos de la vuelta al trabajo". En la actualidad, solo se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia ni padecer enfermedades crónicas o una infección aguda. Para los que se hayan vacunado contra la COVID, deberán además esperar 48 horas antes de donar.

En nuestra comarca se puede donar, como puntos fijos, en la red de hospitales públicos como el Puerta de Hierro de Majadahonda de lunes a domingo (incluido festivos) de 8 a 21 horas. Los días 15 y 16 de enero abrirá solo por la mañana de 8 a 14 horas; el Comarcal El Escorial de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas (no abre festivos) y en el Hospital General de Collado Villalba de lunes a jueves de 8 a 14 y de 16 a 19 horas (tampoco abre festivos).

También, como centro colaborador, en el Hospital de Torrelodones de lunes a jueves de 11 a 19 horas (no abre festivos).

En cuanto a las unidades móviles desplazadas, esta semana solo habrá en Las Rozas, bajo la pasarela del Centro Comercial Burgocentro, este viernes, 14 de enero, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.