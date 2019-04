Las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid serán gratis el próximo curso

Las escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid serán gratuitas a partir de septiembre. El Consejo de Gobierno aprobaba este martes el decreto que regula la financiación del primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años en los centros públicos madrileños. El texto garantiza que la escolaridad sea gratuita a partir del próximo curso escolar 2019/20.

Esta medida, promovida por Ciudadanos, beneficiará a unas 50.000 familias, que no tendrán que abonar ninguna cuota de escolarización, solo los gastos por el horario ampliado o los servicios de comedor. Estos precios se aprobarán antes del inicio del nuevo curso escolar.

La Comunidad de Madrid invertirá cerca de 53 millones de euros en 2019 para que esta escolaridad en las Educación Infantil pública madrileña sea gratuita. Se beneficiarán los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil en los centros de titularidad autonómica, municipal y de otras instituciones con las que se mantienen convenios de colaboración.

En la actualidad, la Comunidad de Madrid cuenta con 397 centros educativos de la Red Pública para niños de 0 a 3 años, de los que 261 son Escuelas Infantiles (135 autonómicas y 126 municipales y de otras instituciones) y 136 Casas de Niños (7 autonómicas y 129 municipales). Esta medida se aplicará también en otras 45 Escuelas Infantiles en convenio con la Comunidad.

En el caso de los centros de titularidad propia, el Ejecutivo madrileño asumirá el coste de la gratuidad de la escolaridad. Cuando las Escuelas Infantiles sean de titularidad municipal y el ayuntamiento respectivo tenga un convenio vigente, el Gobierno regional asumirá igualmente el coste de la gratuidad de la escolaridad. También en las Casas de Niños de titularidad municipal.

CHEQUES DE EDUCACIÓN INFANTIL

Además, se destinarán 36.650.000 euros para el próximo curso a los cheques de Educación Infantil, lo que permitirá conceder hasta 33.300 ayudas económicas a niños madrileños de entre 0 y 3 años matriculados en centros privados.

Las cuantías de las becas serán de 100 o de 160 euros mensuales en función de la renta y, en su concesión, se tendrá especialmente en cuenta a las familias en las que trabajen ambos cónyuges, con el objetivo de fomentar la conciliación familiar y laboral.

Estas ayudas están destinadas a las familias cuyos hijos hayan nacido antes del 1 de noviembre de 2018 y vayan a matricularse en cualquiera de los cursos del primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada autorizados por la Comunidad de Madrid.

CHEQUE BACHILLERATO

Los alumnos que vayan a cursar su primer curso de bachillerato en un centro privado de la región podrán solicitar un cheque de ayuda a los gastos de escolaridad. La inversión prevista es de 4.500.000 euros para la concesión de estas becas, que podrían llegar a 1.500 beneficiarios para el próximo curso y 3.000 para el 2020/21.

Los requisitos, estar matriculado o tener reserva de plaza; no ser repetidor de 1º de Bachillerato; y no superar el límite de renta per cápita familiar de 10.000 euros.

Además, se beneficiará a las personas que tengan una discapacidad, debidamente acreditada, igual o superior al 33 %, o que acrediten la condición de víctima de violencia de género, víctima del terrorismo, estar sujeto a protección internacional o cuando el alumno para el que se solicita la beca se encuentre en situación de acogimiento familiar.

La cuantía de las becas será de un máximo de 3.000 euros anuales por beneficiario y se concederá para el periodo escolar comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Las ayudas podrán solicitarse en los próximos días. La información está en el portal de internet de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid).

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

La Comunidad de Madrid también ha aprobado el Decreto sobre convivencia escolar que refuerza la normativa en la lucha contra el acoso escolar en todos los colegios públicos y concertados e institutos de la región. El nuevo Decreto, que estará en vigor para el próximo curso 2019/20, define los diferentes tipos de faltas y cómo actuar ante cada uno de ellos. Además, establece un marco regulador para que cada centro escolar disponga de su propio plan de convivencia y de una comisión que garantice su cumplimiento.