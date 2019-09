Kiss of Death, cabeza de cartel de MoralRock 2019

El grupo catalán Kiss of Death, que hace un tributo a la banda Kiss y cuyos espectáculos entremezclan los montajes musicales con los visuales y la pirotecnia, será el plato fuerte de la decimosexta edición del festival MoralRock que se celebrará en Moralzarzal la noche del 21 de septiembre.

El evento forma parte del programa de las fiestas patronales y tendrá lugar junto a la plaza de toros a las 22.00, con entrada libre.

Los primeros en actuar serán los ganadores del concurso de músicos locales, a quienes les seguirá, en calidad de teloneros, el grupo Eisidisi, otra banda tributo, que sigue la estela de AC/DC.

Pasada la medianoche llegará el turno del cabeza de cartel, Kiss of Death, que rinde homenaje a los estadounidenses Kiss, con clásicos del rock como 'I wass made for loving you', 'Lick It Up', 'Hard Luck Woman', 'Crazy Crazy Nights' o 'Rock and roll all nite'.

Esta banda de rock estadounidense la formaron en 1973 el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que más tarde se unirían el batería Peter Crissy el guitarrista Ace Frehley. Conocidos por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes, el grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70 gracias a sus actuaciones en directo, en las que incluían pirotecnia, llamaradas, cañones, baterías elevadoras, guitarras con humo y sangre falsa. El conjunto ha vendido más de 75 millones de álbumes en todo el mundo con sus 20 álbumes publicados. Además son miembros del Rock N Roll hall of Fame desde 2014. Tienen un imperio de merchandising, desde máquinas de pinball a muñecas, juegos de mesa, póster, camisetas...