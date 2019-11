El Juzgado de lo Social da la razón a los docentes de Idiomas por el Empleo en Collado Villalba

Los profesores de inglés del Servicio de Idiomas para el Empleo de Collado Villalba han ganado la primera batalla en su contencioso contra el Ayuntamiento para que se les reconozca la relación laboral que mantienen desde que comenzaron a trabajar en el servicio en 2013, ya que a pesar de que solo trabajan para Collado Villalba, lo han estado haciendo en régimen de autónomos.

En una sentencia del Juzgado de lo Social número 14, emitida este martes 19 de noviembre, se dictamina “la efectiva existencia de una relación laboral” entre los cinco profesores demandantes y el Consistorio, que califica de “naturaleza indefinida, con todos los derechos inherentes a la referida declaración”.

La sentencia no habla de otras cuestiones como las altas y las cotizaciones que, señala, deberán reclamar los demandantes ante la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que la sentencia sea firme.

El fallo ha sido recibido con alegría por los profesores, que consideran que ya no hay ningún impedimento para que se retomen las clases, cuyo inicio se suspendió en octubre, porque no hay que sacar a concurso el Servicio.

"Realmente lo que va a significar esto nos lo tiene que decir el Ayuntamiento, pero de momento lo que la sentencia dice es que somos personal laboral, nos ha reconocido nuestros derechos y estamos a la espera para ver qué pasa", dice una de las profesoras, quien añade que "el servicio se debería reanudar porque ahora ya no hay necesidad de licitarlo, lo pueden dar con personal laboral, con los medios, los materiales y todo preparado para empezar a trabajar. Los alumnos están expectantes".

REACCION MUNICIPAL

Desde el Ayuntamiento se ha pronunciado este jueves la alcaldesa de Collado Villalba en el transcurso del acto de inauguración de la IX Semana de la Infancia.

Mariola Vargas ha asegurado que los servicios jurídicos tendrán que analizar el contenido de la sentencia y su ejecución antes de adoptar una decisión. Pero también ha adelantado que su postura, a priori, es la de no recurrir la resolución "porque es absurdo, es hacer perder dinero a los vecinos"

"Vamos a esperar a recibir la sentencia, que dice que la relación que existe entre estos trabajadores no fue de prestación de servicios sino laboral, pero no sabemos en qué condiciones va a ser la ejecución, no tenemos ni idea, aún no hemos hablado con los servicios legales. Dependiendo de todas estas circunstancias tomaremos una decisión aunque ya digo que no deberíamos recurrir", ha apuntado Vargas.

Lo que la regidora no ha dicho es qué va a pasar con el Servicio de Idiomas por el Empleo, que quedó suspendido en octubre a la espera del resultado de este juicio.

LA OPOSICIÓN OPINA

Precisamenta ha apelado al Gobierno municipal para que no recurra la sentencia el grupo municipal Unidas por Collado Villalba (Podemos, Izquierda Unida y Cambiemos Villalba).

La formación morada considera la decisión judicial "ajustada a Derecho y justa", y advierte que recurrirla "supondría un gasto estéril de recursos municipales, un nuevo retraso al comienzo del curso, así como un perjuicio innecesario al alumnado y al profesorado".

Unidas por Collado Villalba recuerda que la Corporación local ha recibido cientos de quejas de personas afectadas por la suspensión del servicio y de solicitudes de que se retomaran los cursos.

Termina instando a que se reinicie el Servicio de Idiomas por el Empleo cuanto antes.