La Justicia da la razón a la oposición villalbina en su recurso contra la alcaldesa por cancelar un Pleno

La Justicia ha dado la razón a la oposición de Collado Villalba en el contencioso que mantenía con la alcaldesa, Mariola Vargas, por no permitir que se debatiera en un Pleno del Ayuntamiento la ubicación definitiva del Mercadillo.

El caso se remonta al verano del año pasado, cuando varios grupos pidieron un Pleno extraordinario para debatir y aprobar, en su caso, un cambio en la Ordenanza de Venta Ambulante que permitiera el regreso del Mercadillo a la Plaza de Los Belgas.

Tras varios retrasos, se convocó el 1 de septiembre, pero se cerró en apenas un minuto y medio: la alcaldesa levantó la sesión, sin dejarles intervenir, aludiendo a un informe que señalaba que se trata de una decisión que no corresponde al Pleno, sino a la Alcaldía.

Ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19 de Madrid ha dado la razón a PSOE, Unidas por Collado Villalba y Más Madrid Collado Villalba, que interpusieron un recurso por vulneración de derechos fundamentales contra esta decisión.

La sentencia establece que se tiene que celebrar ese Pleno.

"Lo que dice la sentencia es dos cosas fundamentales: una, que la alcaldesa conculcó o no cumplió la Constitución haciendo lo que hizo y la segunda, que debe celebrarse ese Pleno inmediatamente", ha apuntado Vituco Alcolea, portavoz del PSOE quien ha recordado que la sentencia no es firme. "La sentencia, por supuesto, es recurrible aunque nosotros ya le hemos pedido al equipo de Gobierno que no la recurra".

Los tres grupos de oposición van a ofrecer una rueda de prensa el próximo lunes, 25 de enero, para analizar el fallo y anunciar los próximos pasos que van a dar al respecto.