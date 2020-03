Julián Carrasco: "El Ayuntamiento no está en bancarrota pero su situación económica es de extrema gravedad"

La situación económica del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares es “dramática”. Así la ha calificado el alcalde, el socialista Julián Carrasco.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes, el Ejecutivo explicó a qué se enfrenta después de que el Ministerio de Hacienda le haya comunicado que retendrá casi un millón y medio de euros del presupuesto municipal de 2020 debido al incumplimiento de la estabilidad y regla de gasto en los ejercicios 2017 y 2018.

La gravedad viene dada porque, por errores, omisiones y falta de responsabilidad del anterior equipo de Gobierno, dice Carrasco, se van a quedan en el aire proyectos necesarios ya comprometidos en las cuentas de este año.

"¿Qué significa estos? ¿Que el Ayuntamiento está en bancarrota? no, en absoluto. Significa que del presupuesto de 2020 que teníamos ya aprobado en Pleno y publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nos van a retener casi un millón y medio de euros. Muchos de los proyectos que teníamos no vamos a poder desarrollarlos. Pero esto no viene por un error de un minuto, sino por errores continuados durante varios años", aseguraba el regidor, quien recordaba que cuando hay un incumplimiento porque un ayuntamiento gasta más de lo que ingresa, está obligado a hacer un plan de ajuste, un Plan Económico-Financiero (PEF) "y aquí no se tomó ninguna medida". "Es más, cuando al Ayuntamiento le requiere el Ministerio ese PEF, el anterior alcalde se compromete a hacerlo y remitirlo lo antes posible... nunca lo hizo".

Carrasco no puede adelantar qué partidas concretas se van a ver afectadas por los recortes pero tocará a todas las concejalías.

De momento, se ha pedido una reunión urgente con el Ministerio para tratar de negociar una medida de efecto menos traumático para las arcas municipales. "Estamos en período de negociar con Haciendo cómo vamos a hacerlo, porque absorber ese déficit de 1'5 millones de euros en un año es mucho. Llevo varias propuestas. Ya tenemos hecha la liquidación de 2019 y vamos a rogar que ese ajuste nos dejen hacerlo en varios años, que sería menos dramática la situación", explica el alcalde.

También preguntará a Hacienda por las posibles responsabilidades políticas y personales que puedan derivarse y ha criticado que en el traspaso de poderes en ningún momento el anterior alcalde advirtiera de la situación al actual equipo de Gobierno (formado por PSOE, Izquierda Unida-Podemos y Unidos por Hoyo).