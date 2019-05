Juan Rodríguez tendrá que sentarse a negociar para ser alcalde

Todo pendiente de los pactos postelectorales en Alpedrete para conformar gobierno.

Como en 2015 -aunque entonces un acuerdo a tres bandas le arrebató la alcaldía- el PP vuelve a ser la fuerza política más votada, esta vez con cuatro concejales frente a los siete que obtuvo en la anteriores Municipales. El voto de la derecha se ha fragmentado y precisamente por ese lado tendrá que buscar los apoyos para poder tomar el bastón de mando.

El candidato y probable alcalde, Juan Rodríguez, ya se ha puesto en contacto con Ciudadanos, que todavía no ha dado respuesta para poner fecha al encuentro. La formación naranja entrará por primera vez en la Corporación con tres ediles. La suma no será suficiente para alcanzar la mayoría y el Partido Popular tendrá que echar mano de otra formación más.

Tal y como discurren las aguas en el panorama nacional, está por decidirse si la balanza se inclinará hacia VOX, que logró estrenarse con dos representantes... los mismos que ha tenido UNPA, así que no se descarta nada.

"El PP tiene la responsabilidad de formar gobierno y la primera opción es tratar de hablar con Ciudadanos. Si se llega a un acuerdo, intentaremos afianzar un gobierno más estable con otras fuerzas, bien VOX, bien UNPA. Si no nos apoyan, la suma de partidos por el otro lado no hace posible la alternativa... Habrá que sentarse a negociar y buscar lo mejor para Alpedrete", dice Rodríguez.

El martes tuvo reunión interna Ciudadanos y su candidata, Ana Piñeiro, ha declinado pronunciarse hasta que no haya una decisión en firme.

Sí lo ha hecho UNPA, que se ha quedado a un solo voto de mantener el tercer concejal, el que se fue al final de la noche electoral a la formación naranja. "No hemos tenido mucha diferencia en cuanto a votos con respecto a 2015, pero sí hemos perdido un edil, que se lo ha llevado Ciudadanos, injusticias de la Ley D'Hont ", se lamentaba su candidata, Ana Isabel Balandín.

A pesar de haber formado tripartito con Alpedrete Puede y PSOE en esta legislatura, la concejal de Deportes y Juventud en funciones no ve inviable un acuerdo con PP y Ciudadanos. "No tendríamos que tener ningún reparo en formar gobierno hacia el centro derecha o hacia el centro izquierda. Al fin y al cabo somos un partido independiente y municipalista y prima el interés por nuestro municipio", reconoce Balandín, quien añade que "no va a ser fácil formar gobierno".

"Todo está muy abierto, pero espero que seamos capaces de pensar en lo mejor para Alpedrete a la hora de poner exigencias sobre la mesa en las negociaciones", apunta la candidata de UNPA, quien ya en campaña manifestó su línea roja: no entraría en un gobierno con PP si en la ecuación también estaba VOX.