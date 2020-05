Juan Rodríguez: "Alpedrete está mejor que hace unas semanas, pero la alegría es contenida"

En circunstancias normales, a punto de llegar a la fecha señalada en el calendario del 22 de mayo, festividad de Santa Quiteria, las calles de Alpedrete estarían ya a estas alturas engalanadas para la ocasión, vecinos y visitantes estarían esperando el chupinazo de las fiestas, con la subida de la patrona desde su ermita y el pregón inaugural.

Quizá acompañaría la lluvia, como manda la tradición, porque aunque brilla el sol y las temperaturas son bastante altas, la AEMET anuncia nubosidad de evolución y no se descartan chubascos tormentosos por la tarde.

Sin embargo, no hay luces decorativas, no hay carpa en la Plaza de la Villa, ni atracciones infantiles en el Recinto Ferial, ni el colorido de las peñas, ni el sonido de las charangas... el coronavirus ha dejado un panorama bien distinto, no hay ambiente festivo.

Habrá que guardarse para 2021 las ganas de festejar porque, además, el cuerpo no está para muchas celebraciones. Aunque la situación ha mejorado, en Alpedrete algunos vecinos, desgraciamente, se han quedado por el camino en estos meses de pandemia.

"La situación a día de hoy en Alpedrete es bastante más favorable de lo que ha sido en los últimos meses. En las últimas semanas ha habido cero infectados y cero fallecidos, es un motivo de alegría, pero alegría contenida porque tenemos que seguir siendo responsables y seguir cuidándonos para evitar contagios. El Ayuntamiento ha tenido que tomar decisiones difíciles, afrontar la suspensión de las fiestas patronales que, a día de hoy, estaríamos celebrando con la subida de la santa y que llenarían nuestras calles de personas. La alegría que se podría disfrutar la vamos a tener que posponer para el próximo año", decía el alcalde, Juan Rodríguez, en su comparecencia telemática este miércoles.

MEDIDAS Y AGRADECIMIENTOS

En la rueda de prensa online, Rodríguez ha repasado, además de la situación de Alpedrete durante la pandemia, algunas de las medidas que el Ayuntamiento ha ido adoptando para apoyar a los afectados por la crisis como la partida de 60.000 euros para afrontar los gastos de vivienda habitual o las aportaciones a la Mancomunidad THAM para emergencia social, aunque habrá más ayudas, ha anunciado.

En el capítulo de agradecimientos ha destacado el magnífico trabajo y el esfuerzo que han hecho los empleados municipales para adaptarse a la Administración telemática, a los voluntarios que han repartido a domicilio alimentos y medicamentos a personas mayores y en cuarentena, como Protección Civil, a los servicios de limpieza por la desinfección de lugares públicos y a la Policía Local por la vigilancia del cumplimiento del estado de alarma, que algunos se han saltado incluso con reincidencia, de ahí las sanciones.

"Las sanciones han llegado casi a las 200 y es bastante singular el hecho de que muchos de los agentes han apercibido en un primer momento y luego han tenido que llegar a la multa porque algunos vecinos se han reiterado en el incumplimiento del confinamiento y sin hacer caso a la autoridad. Así que finalmente se están tramitando las sanciones y siguen su procedimiento legal", ha apuntado Rodríguez.

También se ha referido el alcalde a los presupuestos muncipales para 2020 que iban a haberse presentado a Pleno para someterse a debate y aprobación en el mes de abril, Rodríguez ha asegurado que la situación ha obligado a seguir con cuentas prorrogadas y modificaciones presupuestarias para atender las necesidades derivadas de la crisis y ha avanzado que a partir de verano se comenzará a trabajar en unos nuevos presupuestos para 2021.