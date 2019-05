Juan Carlos Rodríguez Osuna, de VMP!: “Hablaremos con los partidos de acuerdo a los resultados electorales”

Abierta la veda de los pactos, Vecinos por Moralzarzal ya ha levantado el teléfono para buscar alianzas que lleven al alcalde en funciones, Juan Carlos Rodríguez Osuna, a revalidar el cargo. Con un Pleno arcoíris, intenta buscar los colores que mejor combinen y que puedan dar estabilidad al Gobierno municipal para que no se repita la ruptura que los dejó en minoría en esta legislatura y acabó por desteñir presupuestos y proyectos.

Vecinos ha mejorado su resultado electoral. Desplaza al PP como la fuerza más votada y sube de cinco a seis concejales. Los populares pierden tres y se quedan con cuatro, seguidos de Ciudadanos y PSOE con dos; y Podemos IU, VOX y PAIM con un edil cada uno. Vecinos ha gobernado este municipio gracias a un pacto con los socialistas y con Moralzarzal en Común. Esta última formación abandonó ese acuerdo en mitad de la legislatura y ahora ha concurrido a las elecciones bajo la marca Podemos, perdiendo dos representantes en el Pleno.

La mayoría absoluta se sitúa en nueve concejales, lo que obliga a VMP! a buscar esos apoyos para que Juan Carlos Rodríguez Osuna repita como alcalde. Todo apunta a que así será.

Han mejorado los resultados con respecto a las anteriores elecciones. Ahora son el partido político más votado, arrebatándole ese primer puesto al Partido Popular. Me imagino que mucha satisfacción.

Estamos con dos 2.179 votos. El Partido Popular obtuvo siete concejales con seis votos más en las anteriores elecciones. Por lo tanto, creemos que el trabajo de estos cuatro años los vecinos lo han valorado. No creemos, es una realidad: los vecinos lo han valorado muy positivamente. Venimos de unas elecciones generales donde otras fuerzas políticas han obtenido unos grandes resultados y algunos en Moralzarzal trasladaban esos resultados a sus agrupaciones, a sus partidos, y no ha sido así. Vecinos ha sido la fuerza más votada, teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho, lo que no se ha podido hacer y lo que no nos han dejado hacer en estos cuatro años. Yo creo que los vecinos han castigado a aquellos que han puesto trabas en estos cuatro años.

¿Se refiere usted a Moralzarzal en Común (MEC) que ahora se ha presentado como Podemos- IU? Tenían tres concejales, se han quedado en uno. Salieron un poco tarifando de su gobierno.

Bueno, pues sí, principalmente a Moralzarzal en Común, que ahora solo tendrá un representante. Ellos tendrán que hacer su propia reflexión, pero no son los únicos. La caída del Partido Popular ha sido sustancial.

Muchos votos del PP se han ido a VOX.

Sí, pero hay un castigo de los vecinos. Es verdad que ha aparecido VOX con 300 y pico votos, pero el Partido Popular, desde la oposición, tenía la opción de hacer una labor que le permitiese estar en el Gobierno y no lo han hecho. No lo han hecho y los vecinos han respondido de la manera que han respondido: han perdido muchísimos votos, cerca de 700. Y una buena parte de esos votos han venido a nosotros. Somos un partido transversal y desde luego eso es lo que hemos demostrado en estos cuatro años, que gobernamos para nuestros vecinos sin consignas de absolutamente nadie, ni a nivel regional ni de ninguna cúpula nacional.

Hablando de gobernar, ¿cómo lo van a hacer? Imagino que el PP no va a ser su socio en esta tarea.

El Partido Popular ha hecho una campaña difundiendo noticias que, desde luego, a mí me han dolido mucho. Pero te puedo decir una cosa, al primero que he llamado ha sido a Ángel (Díez), el candidato del Partido Popular y hemos quedado para vernos y ver qué propuestas podemos incorporar a la gestión de Gobierno. Desde Vecinos entendemos que gobernamos para todo el mundo y el Partido Popular ha vuelto a sacar un buen número de votos, más de 1500. Por lo tanto, dentro de nuestras posibilidades incorporaremos todo aquello que programáticamente encaje.

Pero usted necesita unos socios que le voten la investidura en una primera vuelta.

Bueno, se necesita aparentemente. Somos la fuerza más votada, pero sí sería deseable en una primera vuelta tener apoyos y para eso vamos a trabajar. También tenemos la otra posibilidad, que es una segunda vuelta y gobernar por ser la lista más votada. No es lo deseable. No es lo que queremos. Lo que pretendemos es lograr consenso. Ya nos hemos reunido en el partido y hemos visto las posibilidades que había. Yo he llamado absolutamente a todos los candidatos para quedar con ellos entre esta semana y la que viene.

Entiendo que con los primeros será con el PSOE, que es el partido con el que han estado gobernando.

Nosotros nos vamos a reunir para escuchar de acuerdo a los resultados electorales. Eso es una realidad que han dicho los vecinos. El Partido Socialista, encabezado por Ángel (Martínez) ha sacado dos concejales pero ha estado a punto de perder uno y eso también dice un poco lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita. Por orden de voto, he llamado a Partido Popular, a Ciudadanos, a PSOE, a Podemos, a Vox y a PAIM, en ese orden. Desde la transversalidad que tenemos, intentaremos llegar a acuerdos. Eso no significa que estemos carentes de ideología; tenemos claro con quién podemos y con quién queremos gobernar. Eso sí, vamos a intentar en todo momento dar estabilidad a nuestro pueblo, no se merece Moralzarzal otros cuatro años como estos últimos, donde he tenido que presentar dos cuestiones de confianza con unos socios, que por las circunstancias que sea, no nos llegamos a entender. Yo quiero estabilidad. ¡Ojo! Eso no significa que haya que entrar al gobierno o que esto sea un mercadeo. Los vecinos han dicho claramente que el equipo que tiene que gobernar es Vecinos por Moralzarzal, con la cooperación de otros partidos.

Nos vamos a reunir para escuchar de acuerdo a los resultados electorales. Eso es una realidad que han dicho los vecinos.

Tienen seis concejales, necesitarían otros tres para alcanzar la mayoría absoluta en el Pleno.

Sí, son nueve concejales lo que se necesita para poder sacar cualquier cuestión en el Pleno con mayoría. Eso no significa que tengan que trabajar los nueve en el Ayuntamiento. Está Ciudadanos con dos concejales, ya serían ocho; PSOE tiene dos concejales, ya sería 10; PAIM tiene uno. Podemos lograr acuerdos de Gobierno, que es lo que más me interesa, más allá que la investidura. A nosotros nos gustaría llegar a acuerdos para los cuatro años y poder sacar unos presupuestos en el minuto uno, sin ninguna cuestión de confianza, y donde todo el mundo se vea más o menos reflejado. Esa es la línea en la que vamos a trabajar.

Usted es consciente de que otros partidos le pedirán sillas para alcanzar estos acuerdos porque, como es lógico, también querrán participar en la gestión desde dentro.

Bueno no lo sé. Puede que no. Ciudadanos en las pasadas elecciones no pidió sillas, solo acuerdos. Pero no lo sé. Lo que sí te digo es que, analizando los programas de los partidos que se han presentado, soy muy optimista porque hay muchas coincidencias como para poder dar esa estabilidad a nuestros vecinos, a no ser que nos copiaran porque fuimos los primeros en sacar el programa (risas). Entiendo que todos queremos esa estabilidad.

Yo creo creo que nadie se ha presentado para coger un sillón sino para desarrollar cosas para el pueblo. Mira el ejemplo de Moralzarzal en Común, que me parece digno de alabar. Se fue del gobierno porque no compartían lo que se estaba haciendo; fueron muy coherentes.

Yo creo que aquí la gente se presenta a unas elecciones para desarrollar un programa y, si ese programa tiene muchas líneas de unión,entiendo que lo vamos a tener fácil.

Hace cuatro años su intención era gobernar en solitario, en minoría. Su partido no quería que otros entrasen a formar parte del ejecutivo. Finalmente, tuvo que pactar concejalías con PSOE y MEC. Ahora, no le veo tan reticente con ese punto de partida, con esa línea roja que se marcaron en 2015 y que se rompió.

Nosotros salimos con un programa en el que decíamos que queríamos gobernar en minoría, con apoyos puntuales. Finalmente formamos un Gobierno cooperativo, que no una coalición. Hemos madurado y hemos evolucionado con esta experiencia que te da el gobernar y hemos visto que no nos podíamos mantener. Así que hemos eliminado este punto de nuestro programa.

En ese sentido, estamos abiertos a cualquier posibilidad, incluso a gobernar en minoría, que es lo que hemos hecho parte de esta legislatura pasada con el apoyo y la cooperación del Partido Socialista.

Por lo tanto, estaríamos en disposición de gobernar en minoría y ahora con un concejal más, pues todavía más. ¿Es lo deseable? No es lo deseable. Lo deseable es dar esa estabilidad a Moralzarzal y para ello vamos a hablar con todo el mundo y, a partir de esta primera ronda, sacaremos nuestras conclusiones e iremos viendo.