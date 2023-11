José Colmenero: "No se tiene voluntad desde el Ayuntamiento de seguir trabajando con ANADE"

Finalmente habrá Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad de la Fundación ANADE. Eso sí, no será en Collado Villalba, donde nació como FECIDISCOVI hace 16 años, sino en Moralzarzal.

El pasado verano ANADE anunciaba que el evento corría peligro porque el Ayuntamiento villalbino no había renovado el convenio con la Fundación y esta circunstancia llegó incluso al Pleno al inicio del curso político.

Los grupos de oposición pidieron al equipo de Gobierno un nuevo convenio de colaboración para no perder un festival que es referente. El PSOE incluso acusó a la alcaldesade llevar a cabo con esta decisión una venganza personal y políticacontrael organizador, el portavoz de ANADE y exedil de Cultura, José Colmenero, algo que Mariola Vargasdesmintió explicando que respondía a problemas en la justificación de gastos del festival de 2022.

Han pasado dos meses desde esa afirmación pero este miércoles, a punto de presentarse una nueva edición del Festival, Colmenero ha salido a la palestra para calificarla de “maldad impropia de un ayuntamiento”.

Lamenta que Vargas levantase una sombra de sospecha sobre ANADE poniendo en duda su honestidad al aludir a una falta de claridad en las cuentas que no es tal.

"Pretender menoscabar la dignidad y honorabilidad de la Fundación Anade con manifestaciones o suposiciones sin ninguna base documental que las sustente es una maldad impropia de un ayuntamiento que se debe a la verdad y a la legalidad, y no al amiguismo o al chascarrillo. Esos murmullos sugiriendo falta de claridad en nuestras justificaciones son la tinta de calamar que se echa para ocultar la verdad, para tratar de enturbiar y oscurecer que no se tiene voluntad desde el Ayuntamiento de seguir trabajando con la Fundación ANADE", ha apuntado, leyendo un comunicado, José Colmenero, quien ha explicado que ya en 2022 tampoco se firmó convenio y hubo festival.

"En 2022 estuvimos hablando con la concejal de Servicios Sociales y la propia alcaldesa durante todo el año, nos manifestaban que tenían un problema en Hacienda, nos decían que más adelante y tal... y finalmente el festival se hizo, a riesgo y ventura de la Fundación ANADE. Al final presentamos la factura al Ayuntamiento y nos la pagaron. ¿Qué como han justificado esa factura si no hay un convenio? Es una estupenda pregunta", añade Colmenero.

Al portavoz de ANADE le ha dolido especialmente el menosprecio de la alcaldesa hacia la Fundación al no responder a sus llamadas y la ausencia de explicaciones sobre la no renovación del convenio, sobre todo cuando el tiempo apremiaba y ya había más de 80 películas inscritas para FECIDISCOVI 2023.

"Nosotros intentamos, a partir del mes de julio, hablar con la alcaldesa. No nos dijo 'llamad otro día', nada, simplemente no contestó a ninguna de las llamadas y en el mes de agosto solicitamos mediante correo electrónico a la Concejalía de Servicios Sociales la renovación del convenio porque ya teníamos todo el trabajo realizado. Nos enviaron un correo sin motivar, sin decir por qué, diciendo únicamente que no tenían previsto renovar el convenio este año", explica.

Respecto a las razones que hay detrás de la decisión, Colmenero desconoce cuáles son, pero sí sabe cuáles no. "No es porque el festival salga mal, no es porque no hayamos presentado los justificantes de la subvención correctamente, no es porque el trabajo realizado haya sido incorrecto, no es una cuestión técnica ni artística,por dinero tampoco es, no es una cuestión del Partido Popular. Es una cuestión de Mariola Vargas, que por el motivo que sea no quiere que la Fundación ANADE siga trabajando en Collado Villalba".

Colmenero ha recordado que la celebración de FECIDISCOVI supone apenas un 0,02% del presupuesto municipal, 15.000 euros, y que el PP, al igual que en Collado Villalba, también gobierna en Moralzarzal, que sí ha dado el OK para acoger el Festival. De hecho se presenta en su Ayuntamiento el próximo lunes, 13 de noviembre, y se celebrará en el Teatro Municipal del 21 al 24 de noviembre.