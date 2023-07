La JMJ desde la sierra: por qué dos hermanos de El Escorial acuden a Lisboa en peregrinaciones diferentes

Gabriel Besari tiene 18 años y es el mayor. Le saca dos a Pedro, de 16. Ambos viven en una casa con su familia en El Escorial. A pesar de que no han discutido, viajarán a la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ de Lisboa, en dos peregrinaciones diferentes. El primero en salir será el menor de los Besari.

Acudirá con el Colegio Veracruz de Galapagar que lleva preparando todo un curso este viaje a la capital portuguesa. Desde que empezó allá por septiembre de 2022 hasta junio del presente año, muchas han sido las acciones encaminadas a recaudar fondos para poder viajar a conocer al Santo Padre.

Tiene nervios y será el primero de los dos en partir. Lo hará el jueves, aunque los nervios le llevan a contarnos que lo hará hoy mismo. La primera parada será Fátima donde establecerán su propio 'centro de operaciones'. "Las hermanas tienen allí una casa y tendremos que dormir en el suelo, con esterillas y sacos", cuenta a COPE de la Sierra. El único día que no lo harán será en la Vigilia Nocturna del próximo viernes.

Precisamente ese día su hermano Pedro pondrá rumbo de capital a capital. Su autobús saldrá desde Madrid, en pleno corazón de Argüelles, donde se sitúa la Parroquia del Buen Suceso. Y a estas alturas, una curiosidad: no sabe aún donde descansará las noches que esté en Lisboa. "Si quieres, ahora lo pregunto por WhatsApp", dice tranquilo.

La conexión de estos dos hermanos con las JMJ viene de lejos, de generación en generación. Su padre, Pedro Besari, estuvo muy involucrado en las Jornadas que se celebraron en Madrid en 2011 con la visita del Papa Benedicto XVI a nuestro país y a nuestra sierra, con parada en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Estuvo tan involucrado que llegó a ser coordinador de los voluntarios de toda España que llegaron a la capital de España, en total 30.000. "Lo recuerda como unos meses de mucho trabajo pero realmente increíbles", detalla el mayor de los Besari.

¿Por qué ir separados?

Ambos hermanos han decidido vivir lo que llaman 'la verdadera experiencia de las JMJ'. "En Galapagar solo conozco a dos o tres personas", dice Pedro y eso "hace que me tenga que abrir porque no me voy a pasar todo el día solo en una esquina".

Su hermano Gabriel cree que ese también es el motivo de que acuda con la parroquia madrileña que, además, viajará en varias expediciones hasta Portugal. "Somos muchos los jóvenes católicos, no estamos solos y espero traerme muchos amigos de estas Jornadas Mundiales de la Juventud", cuenta con ilusión.

También coinciden en el motivo de la peregrinación que no es otro que reforzar su fé en Dios. "Espero encontrarme con él, que me llame y diga lo que considere" dice el mayor preparando toda la ilusión y su maleta cargada de esperanza sin saber, eso sí, su sitio de descanso.