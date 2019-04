Javier de los Nietos: "Es falso que el Plan de Vivienda Municipal sea para realojo de colectivos conflictivos"

Atendiendo a la petición de la recién creada Asociación Vecinal VEBOCEMA, el alcalde de El Boalo tenía previsto reunirse con sus integrantes este viernes para darles personalmente toda la información acerca del Plan de Vivienda Municipal que tanta alarma social ha generado en las últimas semanas, pero finalmente no se ha celebrado, aunque Javier de los Nietos confía en que se produzca en las próximas horas o días.

En ese encuentro pretende explicar pormenorizadamente los detalles de la propuesta, que prevé la construcción de 30 apartamentos para alquiler destinados a personas mayores, jóvenes y familias del municipio, con precios que oscilan entre los 200 y 400 euros al mes.

El proyecto no convence a los vecinos, quienes hablan de “guetos chapuceros” por el temor a que sirva de realojo a colectivos conflictivos como los MENAS, menores extranjeros no acompañados.

Lo ha desmentido tajantemente el regidor, que lo achaca a “una fake news”, un bulo que ha hecho saltar chispas en redes sociales difundido por algunos partidos políticos para “sembrar la duda entre los ciudadanos y que lleguen a esa conclusión”, dice De Los Nietos.

Confusión ha habido, apunta el alcalde, pero no por parte del Ayuntamiento. “Se puede discrepar, pero decir que no hay información, o que no es clara, no es correcto. Eso es lo que queremos aclarar con los vecinos y reconducir esto. El Ayuntamiento en ningún momento ha dicho que este Plan sea para realojo de colectivos conflictivos gestionado por la Comunidad de Madrid. Es totalmente falso”.

Es una solución a la escasez de vivienda en alquiler y los altos precios

Javier de los Nietos insiste en que el objetivo es “acoger a familias y jóvenes del municipio que cada vez lo tienen más difícil por sus ingresos. La oferta de vivienda en alquiler es muy escasa y esto ha hecho que los precios se hayan disparado en toda la comarca. Y eso es lo que queremos solucionar”.

Además, recuerda que se ha abierto un registro oficial de solicitantes y el año de empadronamiento “es un requisito mínimo exigido, las bases lo ponderarán, pero también puntúan otras cosas”.

FINANCIACIÓN

Otro de los puntos de controversia que se han suscitado es la financiación del proyecto, cifrado en 1’5 millones de euros. Los vecinos lamentan que se pierda suelo municipal, algo que no sucederá, según el alcalde.

“Precisamente uno de los objetivos que prevé la ley con la venta o enajenación de patrimonio municipal es destinarlo a la creación de vivienda social como es este caso. Se crea un equipamiento público para alquiler con la venta de las parcelas, no se pierde sino que se crea patrimonio municipal”, concluye De Los Nietos.