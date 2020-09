Inquietud por la incidencia de la COVID en Galapagar, pendiente del anuncio regional de nuevas restricciones

Tendrán que esperar unas horas, como todos los demás, a la comparecencia del Gobierno regional en la tarde de este viernes para conocer cómo les pueden afectar las nuevas medidas restrictivas para frenar el coronavirus.

Hablamos de los municipios con mayor incidencia de contagios en la región... también en la Sierra. Entre otros, estaban pendientes del anuncio en Galapagar, donde el Ejecutivo ha reconocido su inquietud por las cifras.

Según los últimos datos, la localidad tendría una de las tasas más altas de la región, con 702 casos por cada 100.000 habitantes, según ha recordado el alcalde en rueda de prensa este viernes. "La verdad es que los datos son muy preocupantes. Ya la pasada semana, anticipándonos a lo que podía venir, tomamos varias medidas como el cierre de los parques infantiles y pistas deportivas así como cancelar cuatro actos en las fechas de cuando serían las fiestas. Nos pareció lo más prudente para no dar al traste con el esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa. La Comunidad de Madrid aún no nos ha informado de las nuevas medidas, parece que hoy va a anunciar restricciones de movilidad, pero nosotros no tenemos confirmación oficial de posibles confinamientos", aseguraba Alberto Gómez.

Gómez ha desvelado que se ha notificado desde que se inició el curso escolar un caso de contagio por COVID en el colegio público Carlos Ruiz, donde un aula permanece en cuarentena.

AYUDAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS

Las declaraciones las hacía el alcalde durante la rueda de prensa telemática convocada para informar sobre las ayudas municipales a autónomos y microempresas afectadas por la crisis sanitaria.

La finalidad es proteger y apoyar al tejido productivo, que puedan seguir con su actividad y contribuir a que se produzca, lo antes posible, la reactivación económica y social del municipio. “No podemos olvidar que los comercios, autónomos y microempresas son generadores de empleo y riqueza y necesitan el apoyo del Ayuntamiento del Galapagar", ha dicho el concejal del área, Santos Esteban, quien ha recordado que estas ayudas son compatibles con las que los potenciales beneficiarios hayan obtenido de otras administraciones como el Estado o la Comunidad de Madrid.

La cuantía total de este plan municipal asciende a 580.000 euros.

Los requisitos y toda la información sobre este paquete de ayudas está en www.galapagar.es