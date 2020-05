Inquietud en la comunidad educativa de Collado Villalba por la vuelta presencial a las clases

Ocho AMPAS (Asociaciónes de Madres y Padres de Alumnos) de centros educativos públicos de Collado Villalba han firmado una carta conjunta, dirigida al consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, y al director de Área Territorial Madrid Oeste, José Macías, mostrándoles su inquietud ante la vuelta a las aulas.

En el escrito, los progenitores muestran su preocupación ante los planes de la Comunidad de Madrid para que los alumnos retomen las clases, y en concreto, respecto a la normativa remitida a los centros educativos sobre la asistencia voluntaria a partir del 25 de mayo del alumnado de 2º de Bachillerato y de 4º de la ESO, así como a la asistencia voluntaria para alumnos de otros cursos cuando los profesores consideren que puede ser beneficioso que acudan a clase.

Esta vuelta a la actividad presencial está generando una enorme inquietud, aseguran, porque se puede crear un problema de seguridad y salud pública.

"Estamos preocupados por cómo se va a hacer esa incorporación a las aulas. Tanto los colegios como los institutos públicos de Collado Villalba tienen muchos alumnos y las ratios son bastante elevadas por clase. Las instalaciones tienen sus dimensiones y no sabemos cómo se va a poder hacer para cumplir con las especificaciones que dicta la autoridad sanitaria. Querían que se incorporaran ahora en junio alumnos de 2º de Bachillerato y 4º de ESO. Creemos que es muy precipitado cuando nos están recomendando que no haya concentraciones de personas. ¿Cómo se va a hacer? Es bastante peligroso porque son edades muy complicadas y no sabemos cómo se van a llevar a cabo esas medidas de seguridad", se pregunta Susana Tierno, presidenta del Instituto de Educación Secundaria María Guerrero.

En la carta dirigida a los responsables de Educación de la Comunidad de Madrid y la zona de la Sierra, estas ocho AMPAS piden que se estudie cada caso y cada centro de forma diferenciada.

Solicitanque no se tome ninguna medida precipitada y que se espere al mes de septiembre para el comienzo de las clases con un plan meditado y estudiado para cada centro y con las medidas higiénico-sanitarias oportunas.